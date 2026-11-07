ZBOG CECE RAŽNATOVIĆ UVODE LET IZ BANJALUKE DO TIVTA! Svi hoće na doček Nove 2027. u Crnu Goru - Oglasili se i sa aerodroma
Svetlana Ceca Ražnatović biće glavna muzička zvezda novogodišnje noći u Tivtu, a zbog njenog nastupa Banjalučani će ove godine imati priliku da na doček stignu direktnim avionskim letom.
Aerodrom Republike Srpske najavio je posebne praznične letove na relaciji Banjaluka-Tivat, koji će putnicima omogućiti da bez presedanja otputuju na Crnogorsko primorje i uživaju u novogodišnjem spektaklu uz balkansku zvezdu.
Prema objavljenom rasporedu, letovi iz Banjaluke za Tivat planirani su za 31. decembar, kao i 3, 5. i 10. januar. Polazak iz Banjaluke predviđen je u 12 časova, dok su povratni letovi iz Tivta zakazani za 10.30.
Posebno je zanimljivo što je prvi let planiran upravo za 31. decembar, pa će putnici moći da stignu u Tivat na vreme za novogodišnji nastup Cece Ražnatović na gradskoj rivi Pine.
Podsetimo, Tivat je i ove godine za praznike pripremio višednevni muzički program na otvorenom, a osim Cece, koja će nastupiti 31. decembra, publiku očekuju i brojna druga poznata imena. Program počinje 30. decembra nastupom Peđe Jovanovića, dok će 1. januara pevati Jakov Jozinović, a 2. januara Mirza Selimović.
Kurir.rs
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