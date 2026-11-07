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Maja Nikolić jedna je od pevačica čija karijera traje duže od tri decenije.

Kako je i sama govorila u jednom intervjuu njena popularnost devedesetih je bila toliko velika da je nastupala i po dva puta dnevno, a honorar je koštao od 10.000 maraka do 50.000 maraka.

Maja Nikolić otkrila je nedavno da je za pesmu "Žali, srce moje", sa kojom se predstavila na PZE 2025, iskeširala 7.000 evra, a i ove godine se prijavila na PZE 2026, međutim nije prošla.

"Nemam sponzore"

Ona je nedavno pričala o svojim pesmama i tada otkrila detalje kako ih je finansirala, a onda je progovorila i o svom honoraru:

- Obe nove pesme mnogo koštaju i sama sam ih platila. Sama sve ulažem, nemam sponzore. Za "Žali, srce moje" platila sam 7.000 evra autorima Raletu Ratkoviću i Aleksandru Kopcu. Radim svaki petak i subotu. Kad nemam, podignem kredit kao sav normalan svet i isplatim svoje pesme. Pevam i svadbe, proslave, i domaću i stranu muziku, narodnjake, rekla je Maja Nikolić i otkrila da je nekada nastupala na novogodišnjim veseljima za ogroman honorar.

1/4 Vidi galeriju Pevačica živi kao u raju Foto: Printscreen, Kurir, Nikola Anđić

- Meni je honorar važan. Pevam na dva mesta i otprilike dobijem honorar koliko neko dobije na jednom mestu. Mnogo je bolje raditi i biti skroman i trajati 35 godina kao ja. Bila sam najveća zvezda dok nisam otišla u Ameriku. Moji nastupi su koštali 10.000 maraka, a Nova godina 50.000 maraka. To je pritisak koji niko ne može da izdrži. Radila sam sedam dana u nedelji i apsolutno sam želela da se sklonim sa estrade. Biram samo mesta za dušu. Estrada je bara puna krokodila - istakla je Nikolićeva, piše Blic.

Sad je sve potaman

Pevačica je nedavno stala na ludi kamen i uživa u ljubavi.

- Ne bih mnogo pričala o intimi. Trepćem, smejem se i to je dovoljno. Ja sam srećna i ljubav me zaista ispunjava i čini me srećnom. Čuvam sve to za svoju dušu. Ljubav je svetinja, kao i vera. U svetinju se ne dira. Mnogo puta su moja deca zbog moje karijere bila dosta opterećena time. Nemam problem što se deca ostalih kolega eksponiraju, moja deca ne vole da budu deo javnosti. On me vozi na snimanja, stalno je na snimanjima sa mnom, prvi put sam u životu pronašla čoveka koji zna da peva i to je jedna vesela duša. Ne peva u falšu, peva nežno i mnogo mi prija da ga slušam. Najviše voli da mi peva "Volim te, budalo mala, kad bi samo znala". Ja sam ceo život nečiji lični slavuj, ceo život nekom pevam, pa sad i meni neko malo da peva.