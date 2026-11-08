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Nakon nastupa Sanje Stanković na sceni "Pinkovih zvezda“, između Jelene Karleuše i Viki Miljkovićdošlo je do žestoke rasprave, a povod za njihovo prepucavanje bile su pohvale koje je JK uputila mladoj pevačkoj nadi.

Jelena Karleuša i Viki Miljković Foto: ATA images

Karleuša nije krila oduševljenje Sanjinim izgledom, stajlingom i celokupnim utiskom koji je ostavila na sceni, a posebnu pažnju posvetila je i njenom mentoru. Ipak, Viki Miljković nije se složila sa načinom na koji je Jelena iznela svoj komentar, pa joj je odmah uputila prozivku.

- Kad smo kod te tvoje haljine, bele kože, aristokratske bele, izgledaš kao neka plemkinja, jako mi se sviđa i koža i kosa i haljina, sviđaš mi se, izgledaš skupo. Dobila si mentora koji će od tih tvojih trilera i izbora pesama napraviti čudo. Zato nisam htela "da te bušim", od sada ćeš napredovati jako, čestitam ti na mentoru. Kako sam bila dobra, suza mi je krenula - prokomentarisala je Jelena.

Međutim, Viki je odmah reagovala, smatrajući da je Karleuša više pažnje posvetila mentoru nego samoj takmičarki.

- Više se šlihtala Zorici nego što je hvalila kandidatkinju... - dobacila je Miljkovićeva.

Jelena joj nije ostala dužna, pa je odgovorila u svom prepoznatljivom stilu, uz opasku koja je dodatno podigla tenziju među članovima žirija.

- Kad smo kod tebe, Iznogude; zli vezir, nisi čitala stripove, pop-kultura... Prestani više da govoriš da se šlihtam Zorici, jer evo, ja ću javno u kameru reći... - poručila je Karleuša.

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Viki Miljković Foto: Kurir, Damir Dervišagić, Ana Paunković, Printsktin

U raspravu se potom uključio i Dragomir Despić Desingerica, koji je svojim komentarom dodatno začinio situaciju.

- Toliko se plašim Zorice... - dodao je Desingerica.

Objasnila zašto upućuje lepe reči Zorici Brunclik

1/5 Vidi galeriju Omiljena pevačica generacijama Foto: Ilija Ilić, Printscreen Pink, Marko Karović

Karleuša je zatim objasnila koliko joj je Zorica Brunclik draga i zbog čega joj upućuje toliko lepih reči, ističući da se nikome ne dodvorava, već da otvoreno pokazuje naklonost prema ljudima koje voli.

- Toliko gotivim Zoricu, toliko joj želim dobro, toliko izvlačim iz nje najbolju verziju nje, toliko mi se sviđa što se smeje i što je "fešn" i što je 50 godina mlađa kad sedi ovde, što je ovo njena nova mladost. Mnogo volim Zoricu, ja se njoj ne šlihtam, iskreno je volim. Šlihtam se onim ljudima koje volim. Šlihtam se i Despiću, jer i njega volim. Jedina kojoj se nikad nisam šlihtala, to si bila, Viki, ti. Šta misliš, zašto je to tako, Viki, Vikice, vrtopačka kraljice... - pričala je JK.

Miljkovićeva joj je na to uzvratila kratkom, ali veoma direktnom opaskom, poručivši joj da ponekad nije loše prećutati.

- Svi to znamo, zašto je to tako, ali nekad treba prećutati, pametniji si kad ćutiš - prokomentarisala je Viki.

Ipak, Jelena nije imala nameru da završi raspravu, pa je još jednom pokazala da odustajanje od poslednje reči nije njen stil.

- Mi nismo poznati po ćutanju - zaključila je Karleuša.