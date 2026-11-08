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Na društvenim mrežama sve više se spekuliše o tome da su pevačica Seka Aleksić i Zoran Birtašević započeli poslovnu saradnju, što je privuklo pažnju javnosti, posebno imajući u vidu njegovu dosadašnju povezanost sa estradom.

Foto: Printscreen

Naime, Birtašević je godinama bio jedan od najbližih saradnika Jelene Karleuše, sa kojom je učestvovao u kreiranju njenog javnog imidža, organizaciji brojnih poslovnih aktivnosti i realizaciji projekata. Ipak, nakon što je došlo do prekida njihove saradnje, njegovo ime ponovo se našlo u centru pažnje, a sada se sve glasnije na mrežama govori o mogućnosti da poslovni angažman nastavi sa Sekom Aleksić, dok ima i tvrdnje da je do te saradnje već došlo.

Dodatnu pažnju izazvala je činjenica da je Birtašević prisustvovao na oba Sekina koncerta u Zagrebu. Njegovo pojavljivanje na ovim nastupima pokrenulo je nova nagađanja o tome da li se iza svega krije i poslovni dogovor, odnosno da li bi upravo Seka mogla da bude njegova nova saradnica ili je na koncerte došao prijateljski.

Da li je zaista došlo do dogovora između Seke i Zorana ili je reč samo o nagađanjima, za sada nije poznato.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa Zoranom Birtaševićem kako bismo proverili navode o mogućoj saradnji sa Sekom Aleksić, ali se on do objavljivanja ovog teksta nije oglašavao.

Ni Seka nam se nije javila.

Prekinuli saradnju i prijateljstvo

1/5 Vidi galeriju Puklo prijateljstvo Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Podsetimo, Zoran Birtašević i Jelena Karleuša godinama su uspešno sarađivali, a njihov poslovni odnos bio je veoma zapažen u javnosti. Vest o prekidu saradnje izazvala je brojne reakcije, s obzirom na to da je Birtašević bio važan deo njenog tima.

"Postoje jaki razlozi zbog kojih više ne sarađujemo"

Iako je na početku razgovora naglasila da ne želi da komentariše ljude sa kojima je prekinula saradnju, Karleuša je ipak odlučila da objasni zbog čega je donela odluku da stavi tačku na odnos koji je trajao godinama.

- Ljude sa kojima više ne sarađujem stvarno ne bih da komentarišem. Zoran je bio neko ko je bio moj prijatelj, pa je zato bitan i mojoj fan bazi, ali ja moram da kažem da postoje jaki razlozi zašto više ne sarađujemo i ne družimo se. Svako ko mene zna, zna da sam ja neko ko puno prašta i neko ko ne voli da menja ljude koje voli i sa kojima radi i da mora da postoji ozbiljan razlog da ja presečem i donesem takvu odluku - započela je Karleuša posebno ističući razočaranost koju je doživela.

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša kao divlja mačka Foto: Ilija Ilić

Pevačica nije želela da otkrije šta se konkretno dogodilo između nje i Birtaševića, ali je jasno naglasila da odluku nije donela preko noći.

Kako je istakla, godinama je bila spremna da prašta ljudima do kojih joj je stalo, zbog čega je prekid njihovog prijateljstva, prema njenim rečima, morao da ima ozbiljan povod.