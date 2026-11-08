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Jelena Karleuša gostovala je u emisiji "Premijera“, pevačica je tom prilikom otvoreno govorila o turbulentnom periodu kroz koji je prošla, napadima i pretnjama sa kojima se suočava, ćerkama Atini i Niki, ali i novoj ljubavi sa 24 godine mlađim Aleksandrom Ševom.

Foto: Printscreen

Na samom početku razgovora Jelena je otkrila kako se oseća nakon svega što joj se dogodilo prethodnih dana, osvrnula se na gašenje svojih naloga na društvenim mrežama, ali i najavila nove pesme.

- Osećam se dobro. Bilo je i gorih dana, a bilo je i boljih. Život je borba. Ekskluzivni stih iz moje nove pesme je: „Sve dok lajem ja i trajem“ i to je tako. Novi nalog do daljeg stoji, nisu me obrisali... Tačno je godinu dana otkad ste mi obrisali nalog udruženim snagama. Razmišljam da otvorim i "Onlyhate“ nalog, zapratite me na Instagramu, teško da ćemo doći do 2,5 miliona, bar ne ove godine - rekla je Jelena.

Ona je istakla da je njen život već tri decenije pod lupom javnosti i da je navikla na uspone i padove, ali da je poslednji period bio posebno težak.

1/8 Vidi galeriju Jelena Karleuša kao divlja mačka Foto: Ilija Ilić

- Mislim da svi koji me gledaju sada znaju da je čitava moja karijera jako burna, da me život nije mazio, da je kod mene turbulentno. Moj život je na tacni 30 godina, nije lako, ali sam poznata po tome da padam, ustajem, padam, ustajem, to je moj omiljeni sport. Sve je to prosto život. Kako ustati? Sastaviti sve svoje komadiće na gomilu i lepiti deo po deo. Ako nisi spreman da se sastavljaš od nule, onda ni ne treba da se baviš ovim poslom - poručila je pevačica.

Karleuša je govorila i o odnosu javnosti prema njoj, ističući da se u ovom poslu često oseća kao da je u ringu, a otkrila je i da je iza nje period tokom kog više od sedam meseci nije nastupala.

- Ovaj posao je sve samo ne muzika. Ja se sve vreme osećam kao da sam u nekom ringu. Ovaj posao nije za svakoga. Ja sam za lepu emociju, a dešava se haos. Iza mene je jedan jako težak period kad nisam pevala više od sedam meseci. Onda sam izdala nove pesme koje su dugo bile u trendingu. Za razliku od drugih javnih ličnosti ja se ne plašim da pokažem svoj stav i to ima svoju cenu. Par otkazanih koncerata zbog nekog hajpa, verovatno misle da ja na svojim koncertima pričam o političkim temama. Živimo u nefer eri, u nefer vremenima gde je sve moguće - rekla je Jelena.

Progovorila o ćerkama

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Petar Aleksić Mondo, Kurir

Pevačica se potom osvrnula na to kako njene ćerke Atina i Nika podnose sve što se o njihovoj majci piše i govori u javnosti.

- One su navikle, imaju štit i odbrambeni mehanizam, Atina je s druge strane povučenija, mirnija. One to jako lepo hendluju. Ja to obično saznajem od nekih ljudi sa strane. Nikad nisu htele da mi otežaju, one to stoički podnose. Deca mogu da budu baš zla u tom nekom uzrastu. Ja nisam mogla da ih zaštitim, ali sam mogla da ih vaspitam. Činila sam sve da shvate da nisu krive, da ništa loše nisam uradila - ispričala je Karleuša.

Dodala je da su joj Atina i Nika velika podrška i da su uvek uz nju.

- Ja znam da one sve čitaju i da sve prate, prosto živimo u digitalnoj eri, sve je na portalima, sve je onlajn. Ja sam čekala da porastu da pričamo na tu temu. Imam veliko razumevanje od svojih ćerki i velika su mi podrška, 300 odsto su na maminoj strani. Meni su moja deca moj uspeh i moje najveće blago - rekla je pevačica.

Atina studira u Milanu

1/5 Vidi galeriju Studira u velikoj prestonici Foto: Printscreen Instagram, Printscreen, Shutterstock, Printscreen/Instagram, ATAIMAGES

Jelena je otkrila i da njena starija ćerka studira u Italiji, kao i da je odluka o upisu fakulteta u Milanu doneta zbog neizvesnosti u vezi sa situacijom na fakultetima u Srbiji.

- Moja starija ćerka studira u Italiji, ali zbog blokiranja fakulteta, mi smo odlučili da, kada nismo znali kakva će biti situacija sa fakultetima, ona upiše fakultet u Milanu. Ona uživa, stan čisti sama, mama joj ne pomaže, ona je mala Devica, jako pedantna i uredna. Njen fakultet je kao hotel, Milano je predivan. Atina je trenutno u Beogradu, vratila se. I Nika i ona imaju problem sa tim, one kažu da ih niko neće. Mislim da ne bi imale problem da otvoreno priznaju i da kažu. Tata im se potresao što nije na rođendanu još dečaka, već samo jedan. One su prelepe, ja želim samo da budu srećne, mama će biti njihova podrška šta god bio njihov izbor - ispričala je Jelena.

Upoznala majku mlađeg dečka

1/5 Vidi galeriju Zajedno jači Foto: Kurir, Kurir, Boba Nikolić, Damir Dervišagić, Printscreen/Pink.rs

Ipak, najveću pažnju privukao je deo razgovora u kom je Karleuša govorila o novoj ljubavi sa Aleksandrom Ševom, koji je od nje mlađi 24 godine. Pevačica nije krila koliko joj znači njegova podrška, posebno u periodu kada se suočavala sa brojnim problemima.

- Ljubav se ne traži na silu, ljubav se desi. Jako sam srećna, s jedne strane jedan poslovni haos, s druge strane jedna divna ljubavna priča, mir, poštovanje i razumevanje i jedna hrabrost da se sedne pored mene. On je iza kamere, on je moja velika podrška. On je jedan mladi momak koji je pokazao veliku hrabrost i odvažnost da u momentu kada me kidaju na komade stane uz mene i pokuša da me odbrani. To je viteški i hrabro, tako me je osvojio - rekla je Jelena.

Ona je priznala da joj ne prija kada se u javnosti toliko govori o razlici u godinama, pa je istakla da se oseća odlično i da je u sjajnoj fizičkoj formi.

- On ima 24 godine, toliko se grozno osećam kad se priča o godinama. Ja sam u fizičkoj formi aždaja i za njega i za svakoga. Zdrava, jaka, rasna i sportski nastrojena. Surovo iskreno, on me je spasio, ispao je veliki prijatelj, odbranio me i spasio velike poslovne prevare, ispao je veliki šmeker i brat kad mi je ukazao na neke malverzacije koje sam imala tada u karijeri. Videla sam u njemu prvenstveno čoveka koji mi želi dobro, onda je objasnio da je sve to uradio iz ljubavi - ispričala je pevačica.

Karleuša je otkrila i kako je počela njihova ljubavna priča, naglašavajući da su svemu prethodili brojni razgovori i dopisivanja.

- Prethodile su tome noći i noći razgovora, dopisivanja i želje. Ona prva dečja zaljubljivanja su kod mene i dalje prisutna, leptirići su kod mene slepi miševi. Onog momenta kad je čovek stao ispred mene i držao me za ruku, on je stao uz mene kao što nije niko pre njega. Prethodni je pobegao glavom bez obzira čim sam ga spomenula, zbog čega sam pomislila da pravih muškaraca više nema. Svega ima, samo mora da se desi sudbina i momenat. Ono što je važnije od seksa je način na koji te neko drži za ruku, gleda i poštuje. Zaljubljenost i strast vrlo brzo prođu, kad ste prvenstveno prijatelji... To se zove „soulmate“ ili srodna duša - rekla je Jelena.

Upoznala njegovu majku, a evo šta kaže o Dušku

1/10 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Duško Tošić Foto: Printscreen Instagram, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Pevačica je otkrila i da se Aleksandar odlično slaže sa njenim ćerkama, ali i da je ona već upoznala njegovu majku, o kojoj je imala samo reči hvale.

- Aleksandar i Duško se nisu upoznali, ali mislim da će se super slagati kad se upoznaju. Aleksandar voli da provodi vreme i sa Atinom i Nikom da pričaju na razne dečje teme. Imaju dosta zajedničkih tema gde ja ne pronalazim. Mama voli ozbiljnije teme, slažemo se u tome da mama ne treba puno da tvituje, nego više da se bavi pevanjem. Upoznala sam mu mamu, ona je bolja riba od mene, ona je top, supermodel. Ne smem ni da zamislim, šalim se, nadam se da misle pozitivno i dobro. Mene su sve majke i očevi od momaka mnogo voleli, roditelji su bili ti koji su patili što ja odlazim. Otkriću vam jednu tajnu, ja sam privatno dobrica - ispričala je Karleuša.

Osvrnula se i na odnos sa bivšim suprugom Duškom Tošićem, otkrivši da je on nedavno odveo njihove ćerke kod bake.

- Duško je mlađi, odveo je Atinu i Niku u Orlovat kod bake, gledaju nas. Pozdravljam ih sve, mi smo u super odnosima - rekla je Jelena.

Ne odustaje uprkos pretnjama

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Printscreen

Na kraju razgovora Karleuša se vratila na temu linča i pretnji sa kojima se suočava, poručivši da je sve to nije slomilo i da planira da se vrati radu na novim pesmama.

- Linč je ono sa čim ja živim, malo su me pretnje smrću i linč usporile, ali slobodno mi pretite. Obećala sam do Nove godine da ulazim u studio, malo mi je sve to bilo bitnije od rada na novim pesmama, ali sada ću drugačije. Bila sam uplašena, ali to je jako kratko trajalo, više su se moja deca uplašila, sada trpim ozbiljne pretnje, otkazivanje koncerata... - rekla je pevačica.

Dodala je da smatra da su javne ličnosti često laka meta za napade i uvrede, ali da neće odustati od svojih stavova.

- Mnogo javnih ličnosti se nije oglasilo ni kada su napadnute zgrade medija, iako su ih te televizije izgradile, niko osim ove lude glave. Javne ličnosti su najlakše za napad, da se na nama iživljavaju, prete, lupaju etikete, mi smo vreća za udaranje - zaključila je Jelena.