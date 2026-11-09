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Nakon što je Mihajlo Veruović Vojaž postao otac, sada je zaprosio svoju izabranicu, a srećne vesti je podelio na društvenim mrežama.

Osim dijamantskog prstena koji je zasijao na njenoj ruci, Vojaž je svojoj partnerki priredio i ogroman buket crvenih ruža, a ovaj prelepi trenutak podelio je na svom Instagram profilu.

Vojaž verio devojku Foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, kada ga je ekipa Kurira kontaktirala nakon vesti da je postao otac, reper je kratko poručio:

- Ne bih se oglašavao. Privatnost želim da sačuvam od javnosti. Hvala vam na razumevanju.

Ko je Vojaževa verenica?

Kako saznajemo, devojka koja sa reperom dobila dete, i sada već Vojaževa verenica, poreklom je iz Novog Sada, a za razliku od mnogih partnerki poznatih ličnosti, ne voli da bude u centru pažnje i svoj život ne gradi pred očima javnosti. Prema saznanjima, reč je o veoma prijatnoj i uvek nasmejanoj devojci, koja je, kako se može čuti, veoma zaljubljena u popularnog muzičara.

1/4 Vidi galeriju Vojaž Foto: Printscreen/TikTok

Dok Vojaž godinama privlači pažnju publike svojim pesmama, nastupima i dešavanjima iz privatnog života, njegova partnerka ostala je daleko od reflektora. Upravo zbog toga njihova ljubavna priča izaziva dodatno interesovanje, budući da reper svoju sreću nije pronašao u estradnim krugovima, već pored devojke koja ne pripada svetu poznatih.

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