VOJAŽ ZAPROSIO SVOJU IZABRANICU! Na njenoj ruci zasijao ogroman dijamant: Nakon što su dobili dete odvažili se i na ovaj korak (FOTO)
Nakon što je Mihajlo Veruović Vojaž postao otac, sada je zaprosio svoju izabranicu, a srećne vesti je podelio na društvenim mrežama.
Osim dijamantskog prstena koji je zasijao na njenoj ruci, Vojaž je svojoj partnerki priredio i ogroman buket crvenih ruža, a ovaj prelepi trenutak podelio je na svom Instagram profilu.
Podsetimo, kada ga je ekipa Kurira kontaktirala nakon vesti da je postao otac, reper je kratko poručio:
- Ne bih se oglašavao. Privatnost želim da sačuvam od javnosti. Hvala vam na razumevanju.
Ko je Vojaževa verenica?
Kako saznajemo, devojka koja sa reperom dobila dete, i sada već Vojaževa verenica, poreklom je iz Novog Sada, a za razliku od mnogih partnerki poznatih ličnosti, ne voli da bude u centru pažnje i svoj život ne gradi pred očima javnosti. Prema saznanjima, reč je o veoma prijatnoj i uvek nasmejanoj devojci, koja je, kako se može čuti, veoma zaljubljena u popularnog muzičara.
Dok Vojaž godinama privlači pažnju publike svojim pesmama, nastupima i dešavanjima iz privatnog života, njegova partnerka ostala je daleko od reflektora. Upravo zbog toga njihova ljubavna priča izaziva dodatno interesovanje, budući da reper svoju sreću nije pronašao u estradnim krugovima, već pored devojke koja ne pripada svetu poznatih.
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