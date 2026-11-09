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Gala veče poznatog srpskog brenda "Gorki list" održana je prošle nedelje, a pravu buru na mrežama izazvalo je pojavljivanje jednog gosta - Miloša Pavlovića, studenta medicine, koji je u proteklom periodu postao poznat zahvaljujući svom političkom angažmanu.

Naime, nakon objavljivanja slika i snimaka na kojima se vidi Pavlović kako pozira ispred naziva ovog brenda, društvene mreže usijale su se od komentara, a jedan od njih posebno je privukao pažnju.

- Ovi su uspeli i piće da nam smuče - napisao je jedan korisnik.

Mreže se usijale

1/9 Vidi galeriju Izazvao reakciju Foto: Printscreen, Ilija Ilić, Privatna arhiva

Dok su mnogi kritikovali njegovo prisustvo na proslavi, upravo zbog pomenutog političkog angažovanja, drugi su smatrali da je reč o nepotrebnom podizanju tenzija i da ne postoji razlog da se od nečijeg dolaska na jedan događaj pravi tolika polemika.

Priča je ubrzo dobila nastavak, jer su se oglasili i predstavnici samog brenda. Njihov odgovor bio je prilično direktan, a posebno je odjeknula informacija da Pavlović uopšte nije bio na spisku zvanica.

- Poštovani, povodom pitanja o prisustvu Miloša Pavlovića na gala večeri "Sve je u nama", želimo da pojasnimo da on nije bio na spisku zvanica i da mu Gorki list nije uputio poziv - poručili su iz ovog brenda. Zanimljivo je da su predstavnici firme istu poruku ostavljali i ispod drugih objava, očigledno želeći da razjasne svoj stav i otklone mogućnost tumačenja da je Pavlovićevo prisustvo bilo deo njihove organizacije.

00:08 Miloš Pavlović na proslavi poznatog brenda Izvor: Privatna arhiva

Kontaktirali smo Miloša Pavlovića, koji se oglasio povodom navoda da je na proslavu došao nepozvan.

- Zaista ne bih želeo da se previše osvrćem na pomenutu temu, ali činjenica je da nisam neko ko bi se bilo gde pojavio nepozvan - izričit je bio Pavlović.