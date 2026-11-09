BURA ZBOG MILOŠA PAVLOVIĆA NA MREŽAMA! Poznati brend otkriva šta se desilo na žurci, a evo šta na sve to kaže Pavlović
- Miloš Pavlović se našao u centru pažnje zbog pojavljivanja na gala večeri brenda Gorki list, što je izazvalo raspravu na društvenim mrežama.
- Iz brenda su poručili da nije bio na spisku zvanica niti je dobio poziv, dok je Pavlović rekao da se ne bi pojavio nepozvan.
Gala veče poznatog srpskog brenda "Gorki list" održana je prošle nedelje, a pravu buru na mrežama izazvalo je pojavljivanje jednog gosta - Miloša Pavlovića, studenta medicine, koji je u proteklom periodu postao poznat zahvaljujući svom političkom angažmanu.
Naime, nakon objavljivanja slika i snimaka na kojima se vidi Pavlović kako pozira ispred naziva ovog brenda, društvene mreže usijale su se od komentara, a jedan od njih posebno je privukao pažnju.
- Ovi su uspeli i piće da nam smuče - napisao je jedan korisnik.
Mreže se usijale
Dok su mnogi kritikovali njegovo prisustvo na proslavi, upravo zbog pomenutog političkog angažovanja, drugi su smatrali da je reč o nepotrebnom podizanju tenzija i da ne postoji razlog da se od nečijeg dolaska na jedan događaj pravi tolika polemika.
Priča je ubrzo dobila nastavak, jer su se oglasili i predstavnici samog brenda. Njihov odgovor bio je prilično direktan, a posebno je odjeknula informacija da Pavlović uopšte nije bio na spisku zvanica.
- Poštovani, povodom pitanja o prisustvu Miloša Pavlovića na gala večeri "Sve je u nama", želimo da pojasnimo da on nije bio na spisku zvanica i da mu Gorki list nije uputio poziv - poručili su iz ovog brenda. Zanimljivo je da su predstavnici firme istu poruku ostavljali i ispod drugih objava, očigledno želeći da razjasne svoj stav i otklone mogućnost tumačenja da je Pavlovićevo prisustvo bilo deo njihove organizacije.
Kontaktirali smo Miloša Pavlovića, koji se oglasio povodom navoda da je na proslavu došao nepozvan.
- Zaista ne bih želeo da se previše osvrćem na pomenutu temu, ali činjenica je da nisam neko ko bi se bilo gde pojavio nepozvan - izričit je bio Pavlović.