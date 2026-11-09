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Folker Stevan Anđelković dobio je drugo dete, o čemu se i te kako priča. Vest o prinovi je podelila na društvenim mrežama njegova koleginica i kuma Milica Todorović, dok su se Stevan i njegova supruga za potomstvo dugo borili, što su otvoreno pričali u javnosti.

- Supruga i ja smo dobili dete vantelesnom oplodnjom. Prvi put sada pričam o tome, nikada do sada nisam javno pričao o tome. To je u današnje vreme postalo normalno - rekao je Anđelković jednom prilikom, pričajući o prvom detetu, ćerki Đini.

- Imam neke prijatelje i na zapadu, dosta ređe se dešava da ljudi dobiju dete prirodnim putem - dodao je Stevan tom prilikom za Blic.

1/7 Vidi galeriju Milica Todorović Stevan Anđelković Foto: Kurir

Sudbinski susret sa suprugom dogodio se svojevremeno u jednom lokalu gde je on nastupao, a kako kaže, ona ga je isprva nervirala jer je bila nedostupna.

- Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona je meni bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a u stvari sve je to bio neki odbrambeni mehanizam, štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala - rekao je Steva za domaće medije.

"Dobro nam došao, dečače!"

Podsetimo, Milica se na Instagramu oglasila i otkrila kog je pola Stevanovo drugo dete.

1/5 Vidi galeriju Pevač i nekadašnji finalista "Zvezda Granda" Stevan Anđelković dobio je drugo dete. Foto: Printscreen, Nenad Kostić

- Dobro nam došao, dečače! Voli te kuma! Bravo, mama i tata! - napisala je Milica i u objavi.