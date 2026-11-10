VODITELJ RTS NESTAO SA MREŽA NAKON RATA SA KARLEUŠOM! Vukašin Katić obrisao sve profile posle javnih prozivki!
- Nakon javnog sukoba sa Jelenom Karleušom, Vukašin Katić je obrisao profile na društvenim mrežama.
- Karleuša je iznela tvrdnje o njihovom odnosu i pomoći koju mu je navodno pružala, dok je Katić demantovao deo navoda.
- On je rekao da je posao na RTS-u dobio regularno, preko zvaničnog konkursa.
Drama između Jelene Karleuše i njenog bivšeg saradnika Vukašina Katića dobila je novi obrt. Nakon nekoliko dana javnih prepucavanja, međusobnih prozivki i iznošenja detalja iz privatne komunikacije, Vukašin je, kako se sada može primetiti, obrisao svoje profile na društvenim mrežama.
Voditelj koji je nedavno privukao pažnju javnosti zbog novog angažmana na Radio-televiziji Srbije našao se u centru medijske pažnje nakon što je Jelena Karleuša javno iznela niz tvrdnji o njihovom nekadašnjem odnosu.
Pop diva je tvrdila da je Katiću pomagala još dok je bio maloletan, da mu je pružala podršku, davala novac, hranila ga i oblačila, ali i da je imala uticaja na njegov poslovni put. Posebno je odjeknula njena tvrdnja da mu je pomogla da dobije priliku na Javnom servisu.
Vukašin joj nije ostao dužan, pa se oglasio i demantovao pojedine navode, ističući da je posao na RTS-u dobio regularnim putem, nakon prolaska na zvaničnom konkursu za nova televizijska lica.
Međutim, tu se njihova javna polemika nije završila. Karleuša je potom objavila i privatni mejl u kojem je Vukašin od nje tražio da mu nadoknadi troškove popravke kamere, za koju je naveo da je oštećena tokom snimanja sadržaja na njenim nastupima.
Uz prepisku je kratko napisala: „Malo da se smejete“, čime je izazvala novu lavinu komentara.
Povukao se sa društvenih mreža nakon drame
Sada je pažnju privuklo i to što Vukašinovi profili na društvenim mrežama više nisu dostupni, što je usledilo nakon burnih dana i brojnih reakcija javnosti na čitav sukob.
Za sada nije poznato da li je Katić samostalno odlučio da ugasi naloge ili je reč o privremenoj deaktivaciji, kao ni da li će se ponovo oglasiti povodom svega što je iznela njegova nekadašnja saradnica.
Karleuša iznela niz optužbi na njegov račun
Podsetimo, sve je počelo nakon što se Vukašin Katić pohvalio novim angažmanom na Radio-televiziji Srbije, nakon čega se Jelena javno oglasila i iznela svoju stranu priče o njihovom nekadašnjem odnosu.
Ona je tada tvrdila da je Katića upoznala dok je bio maloletan, da mu je pružila krov nad glavom, hranila ga, oblačila, davala mu novac, ali i pomagala u njegovoj poslovnoj karijeri. Između ostalog, navela je i da mu je pomogla kada je imao probleme na Pinku, kao i da je urgirala da dobije priliku na Javnom servisu.
Vukašin je, s druge strane, demantovao njene tvrdnje o tome kako je došao do novog posla, ističući da je prošao zvaničan konkurs za nova televizijska lica i da je zaposlenje dobio bez bilo kakvih veza i preporuka.
Njegovo oglašavanje, ali i nove objave pop dive, dodatno su podgrejali raspravu, a sada se u centru pažnje našao i mejl u kojem je od Karleuše tražio novac za popravku kamere.