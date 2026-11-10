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Drama između Jelene Karleuše i njenog bivšeg saradnika Vukašina Katića dobila je novi obrt. Nakon nekoliko dana javnih prepucavanja, međusobnih prozivki i iznošenja detalja iz privatne komunikacije, Vukašin je, kako se sada može primetiti, obrisao svoje profile na društvenim mrežama.

Vukašin Katić Foto: printscreen/instagram/vuuukasin

Voditelj koji je nedavno privukao pažnju javnosti zbog novog angažmana na Radio-televiziji Srbije našao se u centru medijske pažnje nakon što je Jelena Karleuša javno iznela niz tvrdnji o njihovom nekadašnjem odnosu.

Pop diva je tvrdila da je Katiću pomagala još dok je bio maloletan, da mu je pružala podršku, davala novac, hranila ga i oblačila, ali i da je imala uticaja na njegov poslovni put. Posebno je odjeknula njena tvrdnja da mu je pomogla da dobije priliku na Javnom servisu.

Vukašin joj nije ostao dužan, pa se oglasio i demantovao pojedine navode, ističući da je posao na RTS-u dobio regularnim putem, nakon prolaska na zvaničnom konkursu za nova televizijska lica.

Međutim, tu se njihova javna polemika nije završila. Karleuša je potom objavila i privatni mejl u kojem je Vukašin od nje tražio da mu nadoknadi troškove popravke kamere, za koju je naveo da je oštećena tokom snimanja sadržaja na njenim nastupima.

Uz prepisku je kratko napisala: „Malo da se smejete“, čime je izazvala novu lavinu komentara.

Povukao se sa društvenih mreža nakon drame

1/5 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Vukašin Katić Foto: Printscreen, Ilija Ilić, Kurir

Sada je pažnju privuklo i to što Vukašinovi profili na društvenim mrežama više nisu dostupni, što je usledilo nakon burnih dana i brojnih reakcija javnosti na čitav sukob.

Za sada nije poznato da li je Katić samostalno odlučio da ugasi naloge ili je reč o privremenoj deaktivaciji, kao ni da li će se ponovo oglasiti povodom svega što je iznela njegova nekadašnja saradnica.

Karleuša iznela niz optužbi na njegov račun

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

Podsetimo, sve je počelo nakon što se Vukašin Katić pohvalio novim angažmanom na Radio-televiziji Srbije, nakon čega se Jelena javno oglasila i iznela svoju stranu priče o njihovom nekadašnjem odnosu.

Ona je tada tvrdila da je Katića upoznala dok je bio maloletan, da mu je pružila krov nad glavom, hranila ga, oblačila, davala mu novac, ali i pomagala u njegovoj poslovnoj karijeri. Između ostalog, navela je i da mu je pomogla kada je imao probleme na Pinku, kao i da je urgirala da dobije priliku na Javnom servisu.

Vukašin je, s druge strane, demantovao njene tvrdnje o tome kako je došao do novog posla, ističući da je prošao zvaničan konkurs za nova televizijska lica i da je zaposlenje dobio bez bilo kakvih veza i preporuka.

Njegovo oglašavanje, ali i nove objave pop dive, dodatno su podgrejali raspravu, a sada se u centru pažnje našao i mejl u kojem je od Karleuše tražio novac za popravku kamere.