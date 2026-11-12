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Jelena Karleuša podelila je sa pratiocima na Instagramu emotivnu poruku koja je privukla veliku pažnju. Pop diva je priznala šta joj daje snagu da nastavi dalje onda kada joj se čini da više nema energije za nove izazove i da je borba postala preteška.

Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

Pevačica je otkrila da je upravo ljubav i podrška publike ono što je u najtežim trenucima podseća da ne sme da odustane. Kako je navela, svaki put kada pomisli da je došao trenutak da digne ruke od svega, dogodi se nešto što je duboko dirne i vrati joj veru u ljude.

- Svaki put kad pomislim da ne mogu više i da je dosta borbe, naletim na nekog ko je istetovirao tekst moje pesme ili moj lik... i postidim se sopstvene slabosti - navodi se u objavi koju je podelila Karleuša.

Foto: Preent Screen

Njene reči pokrenule su brojne reakcije, budući da je poznato koliko su joj verni fanovi važni tokom višedecenijske karijere. Tetovaže sa njenim likom ili stihovima njenih pesama za Jelenu očigledno predstavljaju mnogo više od običnog znaka obožavanja – one su podsetnik da njen rad i muzika ostavljaju dubok trag u životima ljudi.

Ovim obraćanjem pevačica je pokazala i svoju emotivniju stranu, daleko od scenskog nastupa i imidža snažne žene po kojem je prepoznatljiva.

O teškom periodu, borbi i ljubavi sa Aleksandrom Ševom

1/6 Vidi galeriju Prijateljstvo ili nešto više Foto: Kurir, Shutterstock, Printscreen, Društvene Mreže

Podsetimo, Karleuša je nedavno gostovala u emisiji „Premijera - Vikend specijal“, gde je u velikoj ispovesti pred kamerama Televizije Pink otvoreno govorila o turbulentnom periodu kroz koji prolazi, pritiscima javnosti, pretnjama i otkazanim nastupima. Tom prilikom priznala je da joj život nikada nije bio lak, ali i da je naučila da se posle svakog pada ponovo podigne.

- Moj život je na tacni 30 godina, nije lako, ali sam poznata po tome da padam, ustajem, padam, ustajem, to je moj omiljeni sport - ispričala je Jelena.

Pop diva se osvrnula i na ljubavni život, te istakla koliko joj znači podrška njenog 24 godine mlađeg partnera Aleksandra Ševa, koji je, prema njenim rečima, bio uz nju onda kada joj je bilo najteže.

- On je iza kamere, on je moja velika podrška - poručila je Karleuša, ističući da su je kod njega osvojili hrabrost, razumevanje i spremnost da stane uz nju u trenucima kada se suočavala sa velikim problemima.

Jelena je tada otkrila i da joj je Aleksandar pomogao da otkrije određene poslovne malverzacije, zbog čega ga danas smatra ne samo emotivnim partnerom već i velikim prijateljem. Kako je naglasila, iza nje je veoma težak period, ali ne namerava da odustane od sebe, svoje karijere i muzike.