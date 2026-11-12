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Veljko Ražnatović privukao je veliku pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama obratio pratiocima i izneo tvrdnje o neprijatnosti koju je, kako kaže, njegova porodica doživela u vrtiću "Plavi čuperak“, koji pohađa njegov najmlađi sin.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Nakon njegovog obraćanja, kontaktirali smo ovu predškolsku ustanovu kako bismo čuli i njihovu stranu priče. Iz vrtića su najpre kratko prokomentarisali Veljkove navode, odbacujući ih kao netačne.

- Izmišljeno i smešno, to je to sa moje strane - poručili su iz ustanove.

Međutim, tu se nismo zaustavili, već smo ponovo pozvali vrtić "Plavi čuperak“ kako bismo dobili dodatno pojašnjenje. Ovoga puta javila se druga osoba, koja nam je poručila da je direktorka već dala izjavu i da je to sve što imaju da kažu na ovu temu.

Tako su iz vrtića ostali pri svom stavu, uz poruku da je direktorka već iznela njihov komentar, dok se čeka eventualno novo obraćanje Veljka Ražnatovića nakon njihovog odgovora.

"Moramo da promenimo vrtić"

1/4 Vidi galeriju Veljko Ražnatović uživa sa sinovima Foto: Instagram Printscreen, Printscreen Instagram

Podsetimo, Veljko Ražnatović prethodno je objavio snimak na Instagramu u kojem je ispričao da je njegova supruga Bogdana prilikom dolaska u vrtić zatekla njihovog najmlađeg sina u kostimu bubamare, za koji je on smatrao da zapravo predstavlja žensku suknju.

Veljko je naveo da su im zaposleni objasnili da deca mogu slobodno da biraju kostime, bez podele na muške i ženske, kao i da su im, prema njegovim tvrdnjama, poručili da mogu da promene vrtić ukoliko se sa takvim pristupom ne slažu.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

Ražnatović je zbog toga izrazio nezadovoljstvo i istakao da je jedan od razloga zbog kojih živi na selu upravo želja da porodicu udalji od stvari sa kojima se ne slaže.

Tako da, pazite se, čuvajte svoju decu - poručio je Veljko.