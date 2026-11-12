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Nakon što je Veljko Ražnatović na društvenim mrežama izneo tvrdnje o događaju u vrtiću u Titelu koji pohađaju njegovi sinovi, usledilo je novo oglašavanje iz ove predškolske ustanove. Ovoga puta oglasila se direktorka Jovanka Andrić, koja je objasnila kako zaposleni gledaju na situaciju sa kostimom bubamare i poručila da je reč o dečjoj igri.

Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Direktorka je uputila poruku zaposlenima i roditeljima, naglašavajući da događaj treba posmatrati iz perspektive deteta, a ne kroz očekivanja odraslih. Kako je istakla, dečak od dve godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće.

- Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive deteta. Dečak od dve godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo deo kostima, zanimljiv komad odeće i deo igre, bez značenja i podela koje mi odrasli često pripisujemo odeći - navela je Andrić.

Ona je dodala da je važno da odrasli razumeju način na koji deca doživljavaju igru i da na osnovu njihovih izbora ne donose zaključke o njihovom identitetu.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

- Važno je da situaciju posmatramo očima deteta, a ne kroz sopstvena očekivanja. U ovom uzrastu deca spontano istražuju, isprobavaju i biraju, a na osnovu takvih izbora ne treba donositi zaključke o njihovom identitetu. Naš zadatak je da im omogućimo slobodnu igru i istraživanje, bez osude i stvaranja osećaja da su uradila nešto pogrešno - poručila je direktorka, a prenosi Telegraf.

"Moramo da promenimo vrtić"

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Podsetimo, Veljko Ražnatović prethodno se oglasio na Instagramu i ispričao da je njegova supruga Bogdana u vrtiću zatekla njihovog najmlađeg sina u kostimu bubamare, koji je on opisao kao žensku suknju. Prema njegovim rečima, zaposleni su im objasnili da deca mogu slobodno da biraju kostime, bez podele na muške i ženske, kao i da bi, ukoliko se ne slažu sa takvim pristupom, mogli da promene vrtić.