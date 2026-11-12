Slušaj vest

Veljko Ražnatović oglasio se danas vidno uznemiren zbog situacije koja se dogodila u vrtiću koji pohađa njegov sin. Cecin sin tvrdi da je mališan dobio kostim bubamare koji, kako on smatra, zapravo predstavlja suknjicu, a tom prilikom pokazao je i kako izgleda sporni komad odeće.

Foto: Preent Screen

Njegovo obraćanje izazvalo je veliku pažnju javnosti, a ubrzo nakon toga oglasila se i njegova sestra Anastasija Ražnatović, koja se trenutno nalazi u Španiji. Ona je na svom Instagram profilu podelila bratovljevo obraćanje, uz nekoliko crvenih uzvičnika, čime je pokazala da je i te kako ispratila čitavu situaciju.

01:20 Veljko Ražnatović poludeo zbog kostima bubamare Izvor: Instagram

Anastasija je potom podelila i fotografiju suknjice koju je Veljko pokazao u svom snimku, dok je njen brat uz objavu na kojoj se vidi crvena suknjica od tila napisao:

- Evo uniseks haljine za dečake i devojčice, kako kažu iz uprave vrtića - poručio je Veljko.

Veljko otkrio šta se tačno dogodilo u vrtiću

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen Instagram, Kurir Sport, Jovana Kala Božić

Podsetimo, Veljko je na prethodnom Instagram storiju otkrio šta se tačno dogodilo u vrtiću.

- Dobar dan, ja ne delim često bilo kakve objave na Instagramu, ali mislim da je ovo jako bitno za svako dete i generalno za srpstvo i hrišćanstvo u Srbiji. Doživeo sam to da vodim decu u vrtić i da je mom sinu obučen kostim bubamare koji je u stvari suknja. Ženska suknja koju ću pokazati i na slici posle. Kada smo pitali zašto je to tako oni su rekli da su svi kostimi slobodni za decu i da dete može da uzme koji god kostim hoće. Ja sam rekao da li vaspitač tu postoji da objasni detetu 'sine, ovo je za žensko, ovo je za muško', da li se pravi takva razlika?, rekao je Veljko pa dodao:

- Oni su rekli da je to po novom programu sve okej da nemaju prava da prave takvu razliku, a da mi ako hoćemo da to radimo da moramo da promenimo vrtić. Tako da znate ljudi, zadnje je vreme došlo, pazite se i pazite svoju decu.

Oglasio se vrtić

Podsetimo, Direktorka je uputila poruku zaposlenima i roditeljima, naglašavajući da događaj treba posmatrati iz perspektive deteta, a ne kroz očekivanja odraslih. Kako je istakla, dečak od dve godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće.

- Drage koleginice, hajde da situaciju sa kostimom bubamare sagledamo iz perspektive deteta. Dečak od dve godine koji je izabrao da obuče suknjicu nije uradio ništa neobično niti zabrinjavajuće. Za njega je to bio samo deo kostima, zanimljiv komad odeće i deo igre, bez značenja i podela koje mi odrasli često pripisujemo odeći - navela je Andrić.

Ona je dodala da je važno da odrasli razumeju način na koji deca doživljavaju igru i da na osnovu njihovih izbora ne donose zaključke o njihovom identitetu.