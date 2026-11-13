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Članovi žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" danima se bukvalno smrzavaju jer u studiju na Košutnjaku već nedelju dana nema grejanja.

Jedna od poslednjih kojima je bilo hladno tokom snimanja jeste i Svetlana Ceca Ražnatović, koja je od produkcije zahtevala da joj obezbedi grejalicu.

1/6 Vidi galeriju Zvezde Granda Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Kurir Televizija

- E, ovako je na "Grandu". Smrzavamo se. Ja se zagrevam i dogrevam da ne bih bila pingvin. Sanja, jel' ti hladno, maco? - upitala je Ceca Vučićevu.

- Mnogo - odgovorila je Sanja.

- Ha-ha. Kebice, tebi nije, a? - uz osmeh je prokomentarisala Ražnatovićeva, dok je Sanja rekla da Dragan Kojić laže.

00:25 Ceca pokazala kako se trenuno greje u Grandu Izvor: Instagram

Podsetimo, osim Cece i Sanje, na hladnoću u studiju žalili su se i Dara Bubamara i Đorđe David.

- Ja sam uvek kao za finale sređena. Naporno je kad snimamo ovako tri dana zaredom, poslednjih dana je grejanje nešto slabo, prosto neverovatno. Smrzli smo se, ali nema veze, sve smo izdržali. Izdržali smo i mnogo gore stvari - rekla je Bubamara za Kurir.

Đoršđe David je sve iznenadio kada je na snimanje došao u trenerci, a onda je objasnio i zašto se opredelio za sportski stajling.

- Unutra je hladno, pa sam najavio da ću da dođem u trenerci, topla je, tako da ćemo danas malo unutra promaju podneti bolje - rekao je pred snimanje za Kurir.

Kurir.rs

Ceca Ražnatović: