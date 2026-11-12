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POSLE SVIH SVAĐA I DRAMA PONOVO U LJUBAVI! Pogledajte šta rade Car i Aneli
- Aneli Ahmić i Filip Car posle burnih sukoba ponovo su zajedno i razmenjuju nežnosti.
- Tokom reklama nisu mogli da se odvoje jedno od drugog, pa su se ljubili i mazili.
- Iako su ranije tvrdili da je romansa završena, čini se da emocije među njima i dalje traju.
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Aneli Ahmić i Filip Car posle burnih sukoba ponovo su u ljubavi.
Njih dvoje nisu mogli da se odlepe jedno od drugog, pa su reklame proveli tako što su se ljubili i razmenjivali nežnosti.
Iako su Aneli i Car u više navrata javno tvrdili, a potom i demantovali da su definitivno stavili tačku na svoju romansu i da jedno drugome više neće pružiti novu priliku, čini se da emotivne spone među njima i dalje postoje i da im nimalo nije lako da zauvek preseku ovaj izuzetno turbulentan odnos pun uspona i padova.
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