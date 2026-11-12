Njih dvoje nisu mogli da se odlepe jedno od drugog, pa su reklame proveli tako što su se ljubili i razmenjivali nežnosti.

Iako su Aneli i Car u više navrata javno tvrdili, a potom i demantovali da su definitivno stavili tačku na svoju romansu i da jedno drugome više neće pružiti novu priliku, čini se da emotivne spone među njima i dalje postoje i da im nimalo nije lako da zauvek preseku ovaj izuzetno turbulentan odnos pun uspona i padova.