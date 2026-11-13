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Drama koja je nastala nakon što je Veljko Ražnatović odlučio da svoja tri sina ispiše iz vrtića, jer je njegova supruga Bogdana najmlađeg naslednika zatekla obučenog u kostim bubamare sa suknjicom, ne prestaje da izaziva reakcije na društvenim mrežama.

Čitava situacija postala je jedna od tema o kojima se raspravlja na internetu, a sada je pažnju privukla i objava na društvenoj mreži X, na koju je reagovala pop diva Jelena Karleuša.

Naime, jedan korisnik ove društvene mreže, objavio je fotografiju Jelene Karleuše u crnom odelu, beloj košulji i kravati, uz provokativan komentar kojim je aludirao na aktuelnu situaciju u vrtiću.

Foto: Preent Screen

- Direktorica vrtića u Titelu - napisao je korisnik uz fotografiju.

Ova fotografija nema nikakve veze sa pomenutim vrtićem, a objava je očigledno zamišljena kao šala na račun polemike koja je nastala zbog kostima dečaka.

Karleuša reagovala smehom

Među onima koji su reagovali na ovu objavu našla se i Jelena Karleuša, koja nije ostala nema na šaljivi komentar korisnika mreže X.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić

Pevačica je ispod fotografije ostavila kratak, ali upečatljiv komentar:

- Hahhahaahhaahaha - napisala je Jelena.

Njen odgovor privukao je pažnju, posebno imajući u vidu da se radi o temi koja je prethodnih dana izazvala brojne rasprave na društvenim mrežama.

Foto: Preent Screen

Ipak, Karleuša nije dodatno obrazlagala svoj komentar, pa nije poznato da li je njena reakcija bila usmerena isključivo na šaljivu objavu ili je na taj način želela da iskaže i svoj stav o čitavoj situaciji.

Bogdana podelila poruku vaspitačice

Podsetimo, nakon što je Veljko Ražnatović javno izrazio nezadovoljstvo zbog toga što je njegov sin u vrtiću nosio kostim bubamare sa suknjicom, oglasila se i njegova supruga Bogdana.

1/4 Vidi galeriju Tim koji pobeđuje Foto: Printsceen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen

Ona je na Instagramu podelila objavu jedne vaspitačice u kojoj se ističe razlika između dečjeg kostima i suknjice.

- Mislim da se u ovoj situaciji miješaju dvije potpuno različite stvari. Niko ne osporava da dječak može biti bubamara, nositi crvenu boju, krila i uživati u kostimu. To je dječija igra i tu zaista ne vidim problem. Međutim, nije isto prihvatiti određeni kostim i smatrati da je SUKNJICA primjeren izbor odjeće za DJEČAKA. Mislim da se upravo ta razlika zanemaruje u čitavoj raspravi - navodi se u objavi koju je Bogdana prenela.

Posebno je istaknuta poruka:

"SUKNJICA ZA DJEČAKA: NE! KOSTIM ZA DJEČAKA: DA!“

Veljko odlučio da ispiše sva tri sina iz vrtića

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Čitava priča počela je kada je Bogdana došla po sina u vrtić i zatekla ga obučenog u kostim bubamare sa suknjicom.

Veljko Ražnatović nije krio nezadovoljstvo, pa je otkrio da je doneo odluku da sva tri naslednika, ispiše iz pomenute ustanove.

- Dobro sam, super, imao sam i bolje dane. Ja kao roditelj imam pravo da znam šta se dešava u nekoj ustanovi koju moje dete pohađa - rekao je Veljko.

Njegova reakcija izazvala je podeljena mišljenja, a sada se u čitavu priču, makar kroz komentar na šaljivu objavu, uključila i Jelena Karleuša, čiji je smeh ispod fotografije privukao dodatnu pažnju.