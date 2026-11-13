"POTPIŠITE DA SE STANE NA PUT OVOM ZLU!“ ANASTASIJA RAŽNATOVIĆ STALA UZ VELJKA! Nakon drame sa suknjicom u vrtiću uputila javni apel! (FOTO)
- Veljko Ražnatović pokrenuo je peticiju za odgovornost i jasna pravila u vaspitno-obrazovnim ustanovama, uz apel pratiocima da je potpišu.
- Njegova sestra Anastasija javno ga je podržala i poručila da treba stati na put ovom zlu.
Nakon što je Veljko Ražnatović na svom Instagram profilu pokrenuo peticiju pod nazivom "Tražimo odgovornost i jasna pravila u vaspitno-obrazovnim ustanovama", oglasila se i njegova sestra, pevačica Anastasija Ražnatović. Ona je bratu pružila javnu podršku.
Naime, Veljko Ražnatović je najpre na svom Instagram nalogu podelio link ka platformi za potpisivanje peticija, uz apel upućen svojim pratiocima da se uključe u ovu akciju.
- Molim vas, pomozite nam da se izborimo sa ovim zlom! - napisao je Veljko u svojoj objavi.
Ubrzo nakon toga, njegov stori podelila je i Anastasija Ražnatović na svom profilu, jasno stavljajući do znanja da u potpunosti stoji uz brata i podržava njegovu inicijativu. Pevačica je uz link ka peticiji dodala i kratku, ali oštru poruku kojom je pozvala javnost da reaguje.
- Potpišite da se stane na put ovom zlu! - poručila je Anastasija uz uzvičnike čime je dodatno skrenula pažnju svojih pratilaca na ovu temu
Poznato je da su Veljko i Anastasija izuzetno vezani i da jedno drugom pružaju bezrezervnu podršku u važnim situacijama, što su ovim potezom još jednom pokazali i pred očima javnosti.
"Ispisujem decu iz vrtića"
Veljko ističe da će decu ispisati iz vrtića nakon svega što se desilo.
- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si.
Inače, Veljka su podržale i majka Ceca i sestra Anastasija Ražnatović koja se oglasila iz Španije.