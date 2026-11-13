Slušaj vest

Nakon što je Veljko Ražnatović na svom Instagram profilu pokrenuo peticiju pod nazivom "Tražimo odgovornost i jasna pravila u vaspitno-obrazovnim ustanovama", oglasila se i njegova sestra, pevačica Anastasija Ražnatović. Ona je bratu pružila javnu podršku.

Foto: Preent Screen

Naime, Veljko Ražnatović je najpre na svom Instagram nalogu podelio link ka platformi za potpisivanje peticija, uz apel upućen svojim pratiocima da se uključe u ovu akciju.

- Molim vas, pomozite nam da se izborimo sa ovim zlom! - napisao je Veljko u svojoj objavi.

Ubrzo nakon toga, njegov stori podelila je i Anastasija Ražnatović na svom profilu, jasno stavljajući do znanja da u potpunosti stoji uz brata i podržava njegovu inicijativu. Pevačica je uz link ka peticiji dodala i kratku, ali oštru poruku kojom je pozvala javnost da reaguje.

- Potpišite da se stane na put ovom zlu! - poručila je Anastasija uz uzvičnike čime je dodatno skrenula pažnju svojih pratilaca na ovu temu

Poznato je da su Veljko i Anastasija izuzetno vezani i da jedno drugom pružaju bezrezervnu podršku u važnim situacijama, što su ovim potezom još jednom pokazali i pred očima javnosti.

"Ispisujem decu iz vrtića"

1/5 Vidi galeriju Veljko Ražnatović Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram

Veljko ističe da će decu ispisati iz vrtića nakon svega što se desilo.

- Naravno da ću ispisati decu iz vrtića dok se ne promeni ta direktorka i dok se ne uvede neki pravilnik da mi kao roditelji znamo šta može i šta ne može našoj deci da se propoveda i da mi kao roditelji znamo da ti ljudi kod kojih su naša deca vrednuju iste vrednosti kao i mi u kući. Kad kažem iste vrednosti, mislim na to da je bata-bata, a seka-seka. I to je to. Znači, ja ne tražim ništa ne znam ni ja šta. Tražim da je dete, da se lepo ponaša, da zna za manire i da zna da je on ili bata ili seka, bez ikakvog pregovora ili ikakvog o tome većanja i razmišljanja. Šta ti je sine Bog dao, to si.

Inače, Veljka su podržale i majka Ceca i sestra Anastasija Ražnatović koja se oglasila iz Španije.