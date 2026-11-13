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Nikola Rokvić stigao je na svoj solistički koncert koji se večeras održava u Sava Centru.

Pevač se za specijalnu noć odlučio na elegantni izgled i odmerene boje, a sa osmehom na licu stao je pred kamere.

Emotivnom izjavom već na samom početku raznežio je prisutne govoreći o tome kolika mu je podrška bio njegov pokojni otac Marinko Rokvić. Pevač otkriva kako ga je tata uvek isticao, te mu davao vetar u leđa ponoseći se njim.

1/7 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Damir Dervišagić

Nikola i o Bubamari

Nikola se u daljem razgovoru našalio.

Otkrio je da mu je bilo teže da preživi sve ove godine braka sa svojom izabranicom, nego rijaliti show Survivor.

Rokvić se kasnije dotakao i čitave afere "Bubamara" o kojoj ovih dana bruji Srbiji. Pevač na iznenađenje mnogih otkriva kako nije čuo za čitavu dramu, te potvrđuje da večeras definitivno neće pevati tako obučen.

11:17 Nikola Rokvic intervju Izvor: Kurir

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