"TEŽE MI JE BILO U BRAKU NEGO U SURVIVORU" Nikola Rokvić zablistao pred večerašnji koncert pa otvorio dušu: Pokojni otac mi je bio velika podrška
- Nikola Rokvić stigao je na solistički koncert u Sava Centru i pojavio se u elegantnom izdanju, spreman za večerašnji nastup.
- Istakao je da mu je pokojni otac Marinko bio velika podrška, a kroz šalu rekao i da mu je brak bio teži od Survivora.
Nikola Rokvić stigao je na svoj solistički koncert koji se večeras održava u Sava Centru.
Pevač se za specijalnu noć odlučio na elegantni izgled i odmerene boje, a sa osmehom na licu stao je pred kamere.
Emotivnom izjavom već na samom početku raznežio je prisutne govoreći o tome kolika mu je podrška bio njegov pokojni otac Marinko Rokvić. Pevač otkriva kako ga je tata uvek isticao, te mu davao vetar u leđa ponoseći se njim.
Nikola i o Bubamari
Nikola se u daljem razgovoru našalio.
Otkrio je da mu je bilo teže da preživi sve ove godine braka sa svojom izabranicom, nego rijaliti show Survivor.
Rokvić se kasnije dotakao i čitave afere "Bubamara" o kojoj ovih dana bruji Srbiji. Pevač na iznenađenje mnogih otkriva kako nije čuo za čitavu dramu, te potvrđuje da večeras definitivno neće pevati tako obučen.
Pogledajte dodatni snimak: