Slušaj vest

Večeras je Sava Centar u znaku muzike i emocija, a za poseban muzički doživljaj pobrinuće se Nikola Rokvić.

Pevač je stigao na mesto održavanja svog solističkog koncerta, gde se očekuje veče ispunjeno dobrim raspoloženjem i poznatim hitovima.

Tokom noći pevača su došle da podrže kolege, prijatelji i fanovi koji uvažavaju njegov rad.

Među prvima se pojavila Nikolina supruga Bojana Barović.

06:08 Bojana Barović intervju Izvor: Kurir

Ona je priznala da je toliko umorna jer je radila u organizaciji koja će pripomoći da se večerašnji spektakl održi na najvišem nivou da bi joj učešće u Survivoru sada bilo pravi odmor.

Na koncertu se pojavio i Beki Bekić koji je u pratnji svog druga došao da se lepo provede, te je odmah na početku priznao kako mu Marinko puno nedostaje.

02:00 Beki Bekić intervju Izvor: Kurir

Šejla Zonjić pozirala je pred kamerama pa se dotakla Seke Aleksić koju ne podržava u pevanju plejbeka.

04:07 Sejla Zonić intervju Izvor: Kurir

Ilda Šaulić takođe je ulepšala muzičku noć govoreći o tome koliko je ljubav između Nikole i Bojane jaka i stabilna, dok je Ana Bekuta odmah zauzela svoju poziciju među publikom.

02:31 Ilda Saulic intervju Izvor: Kurir

00:26 Ana Bekuta spremna da zapeva na koncertu Nikole Rokvića Izvor: MONDO

1/10 Vidi galeriju Poznati na koncertu Nikole Rokvića Foto: Damir Dervišagić

Pogledajte dodatni snimak: