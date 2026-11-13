POZNATI PODRŽALI NIKOLU ROKVIĆA! Evo ko se sve pojavio u Sava Centru, Bojana Barović otkrila šta je sve radila pred spektakl o kom će se pričati
- Nikola Rokvić večeras nastupa u Sava Centru, uz podršku kolega, prijatelja i fanova koji su došli na koncert.
- Među prvima su stigli Bojana Barović, Beki Bekić, Šejla Zonjić, Ilda Šaulić i Ana Bekuta.
Večeras je Sava Centar u znaku muzike i emocija, a za poseban muzički doživljaj pobrinuće se Nikola Rokvić.
Pevač je stigao na mesto održavanja svog solističkog koncerta, gde se očekuje veče ispunjeno dobrim raspoloženjem i poznatim hitovima.
Tokom noći pevača su došle da podrže kolege, prijatelji i fanovi koji uvažavaju njegov rad.
Među prvima se pojavila Nikolina supruga Bojana Barović.
Ona je priznala da je toliko umorna jer je radila u organizaciji koja će pripomoći da se večerašnji spektakl održi na najvišem nivou da bi joj učešće u Survivoru sada bilo pravi odmor.
Na koncertu se pojavio i Beki Bekić koji je u pratnji svog druga došao da se lepo provede, te je odmah na početku priznao kako mu Marinko puno nedostaje.
Šejla Zonjić pozirala je pred kamerama pa se dotakla Seke Aleksić koju ne podržava u pevanju plejbeka.
Ilda Šaulić takođe je ulepšala muzičku noć govoreći o tome koliko je ljubav između Nikole i Bojane jaka i stabilna, dok je Ana Bekuta odmah zauzela svoju poziciju među publikom.
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