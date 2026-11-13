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Večeras je Sava Centar u znaku muzike i emocija, a za poseban muzički doživljaj pobrinuće se Nikola Rokvić.

Pevač je stigao na mesto održavanja svog solističkog koncerta, gde se očekuje veče ispunjeno dobrim raspoloženjem i poznatim hitovima.

Tokom noći pevača su došle da podrže kolege, prijatelji i fanovi koji uvažavaju njegov rad.

Među prvima se pojavila Nikolina supruga Bojana Barović.

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Bojana Barović intervju Izvor: Kurir

Ona je priznala da je toliko umorna jer je radila u organizaciji koja će pripomoći da se večerašnji spektakl održi na najvišem nivou da bi joj učešće u Survivoru sada bilo pravi odmor.

Na koncertu se pojavio i Beki Bekić koji je u pratnji svog druga došao da se lepo provede, te je odmah na početku priznao kako mu Marinko puno nedostaje.

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Beki Bekić intervju Izvor: Kurir

Šejla Zonjić pozirala je pred kamerama pa se dotakla Seke Aleksić koju ne podržava u pevanju plejbeka.

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Sejla Zonić intervju Izvor: Kurir

Ilda Šaulić takođe je ulepšala muzičku noć govoreći o tome koliko je ljubav između Nikole i Bojane jaka i stabilna, dok je Ana Bekuta odmah zauzela svoju poziciju među publikom.

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Ilda Saulic intervju Izvor: Kurir

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Ana Bekuta spremna da zapeva na koncertu Nikole Rokvića Izvor: MONDO

Poznati na koncertu Nikole Rokvića Foto: Damir Dervišagić

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