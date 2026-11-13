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Pevač Nikola Rokvić večeras održava veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru, kojim obeležava dva velika jubileja – 20 godina od objavljivanja prvog albuma i čak 30 godina bavljenja muzikom.

Ovaj poseban muzički događaj okupio je brojne poznate ličnosti, a među gostima je i čuveni kompozitor Dragan Brajović Braja, koji je tokom večeri doživeo i neprijatnu situaciju kada se sapleo, pao i povredio koleno.

Braja imao nezgodu

00:10 Braja pao sa stolice povredio koleno pred početak koncerta Izvor: Kurir

Ipak, peh nije uspeo da mu pokvari veče, a Nikola Rokvić mu je tokom koncerta uputio posebne reči zahvalnosti, koje su izazvale oduševljenje publike.

Rokvić imao posebne reći za kompozitora

- Rekao si mi na početku karijere: „Jednog dana bićeš velika zvezda“. Ja te i dalje držim za te reči i nadam se da ću jednog dana to i biti – poručio je Nikola kroz osmeh.

Njegove reči izazvale su smeh i gromoglasan aplauz u publici, a bilo je jasno koliko mu znači podrška čoveka koji je imao važnu ulogu u njegovom muzičkom putu.

Podsetimo, Braja je autor nekih od Rokvićevih najvećih hitova, među kojima su „Oprosti mojoj mladosti“ i „Ja sam tvoj kad spavam s njom“, pesme koje su obeležile njegovu karijeru i ostale omiljene među publikom.

1/7 Vidi galeriju Nikola Rokvić Foto: Damir Dervišagić

Rokvić pre koncerta otvorio dušu

Inače, Nikola se osvrnuo na trenutke kada je razmišljao da odustane od karijere, kao i na neizmernu podršku supruge Bojane i porodice koja mu je uvek bila najveći oslonac.

"Ovo je veliki dan za mene i to što je petak 13 je za mene sujeverje. Sad je 20 godina od kada je izašao moj album, zapravo se 30 godina bavim muzikom. Želim da ljude pozovem večeras na jedan put sa mnom. Uvek se pričalo o Sava Centru, znam šta je to za istaknute pevače, tako da je meni veliki čast. Jako mi je emotivno jer je moj otac Marinko imao svoj poslednji koncert baš u Sava Centru. Sinoć kada sam legao srce je malo brže udaralo, nisam dva sata mogao da uđem u san, a ujutru sve normanlo, čak sam i trenirao. - rekao je Nikola Rokvić.

Evo ko je sve od poznatih došao na koncert Nikole Rokvića:

1/10 Vidi galeriju Poznati na koncertu Nikole Rokvića Foto: Damir Dervišagić

"Veoma mi je bitna podrška supruge i porodice, sve je lakše, meni je porodica jako važna odatle crpim svu ljubav. Gosti će biti moji najbliži ljudi, sa kojima se družim i sa kojima radim. Nije uvek sve bilo kako treba uvek i hvala Bogu što je tako, jer kad je sve kako treba čovek se uljuljka, a ovako jača. Ramišljao sam više puta da odustanem od muzike, ali me je uvek ta ljubav vraćala, toliko sam darova dobio. Jako je ovo stresan posao, neke stvari moraš zbog nekog trenda da radiš, da snimaš i izlaziš van nekih svojih okvira. Mnogo reflektora zna i da zasmeta, ali kad sve sagledam ovo je blagoslov i mnogo ima više lepih stvari. Neke stvari ne možeš na silu da radiš, trudiš se da budeš najbolji i sve je Božija volja. Biti sin Marinka Rokvića znači da ima i prednosti i mana. Prednost je što su me zapazili ljudi, a mane su te što se odmah traže greške, nisi dovoljno dobar kao otac, jer je ipak on veliko ime, e to mi je dalo inat, vrlo sam brzo izašao iz te senke. On je uvek bio podrška, isticao me je i bio ponosan. Biće večeras tu i brat" - pričao je Nikola.