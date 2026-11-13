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Pevač Nikola Rokvić večeras održava veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru, a osim brojnih poznatih ličnosti sa estrade, ovaj muzički spektakl okupio je i njemu najvažnije ljude, članove porodice.

Porodica Rokvić na okupu

Među njima je i Dario, polubrat Nikole Rokvića, odnosno sin Marinka Rokvića iz drugog odnosa. Posebnu pažnju privuklo je to što je Dario tokom koncerta sedeo upravo pored Slavice Rokvić, Marinkove supruge, sa kojom očigledno neguje blizak i srdačan odnos.

00:34 Vanbračni sin Marinka Rokvića na koncertu Izvor: Kurir

Da u porodici Rokvić vladaju skladni odnosi, Dario je i ranije isticao, a posebne zasluge za to pripisivao je upravo Slavici. Kako je svojevremeno govorio, ona je bila važna figura u izgradnji i očuvanju dobrih porodičnih odnosa, zbog čega je njihov odnos posebno zanimljiv javnosti.

1/7 Vidi galeriju Pevač Nikola Rokvić večeras održava veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru, a osim brojnih poznatih ličnosti sa estrade, ovaj muzički spektakl okupio je i njemu najvažnije ljude, članove porodice. Foto: Damir Dervišagić

Sa ocem bio u kontaktu sve do njegove smrti

Dario je sa Marinkom bio u kontaktu do njegove smrti. "Bio je jako ponosan na sve nas, šta smo postigli i kako smo dobri roditelji prema našoj deci. Velika je stvar što smo bliski. I moja, Markova i Nikolina deca su bliska. Sinovi ne slušaju Marinkove pesme, jer ne govore srpski, ali su svesni da je njihov deda bio velika zvezda", otkrio je Dario i priznao: "Od oca sam nasledio da sam vredan, ali ne i talenat za pevanje".

Inače, Dario danas živi u Kanadi, gde je zasnovao porodicu sa suprugom Nadiom, koja je poreklom iz Portugala. Njih dvoje imaju dva sina, Romea i Matea.