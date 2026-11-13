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Solistički koncert Nikole Rokvića u beogradskom Sava Centru obeležili su brojni emotivni trenuci, ali jedno od najvećih iznenađenja večeri svakako je bilo pojavljivanje Aleksandre Prijović. Publika je muzičku zvezdu dočekala ovacijama i gromoglasnim aplauzom čim se pojavila na sceni.

Aleksandra je za ovu posebnu priliku odabrala elegantnu, dugu i usku crnu haljinu spuštenih ramena, sa efekt­nim svetlucavim detaljem u predelu grudi. Stajling je upotpunila diskretnim nakitom i pažljivo stilizovanom, uvijenom kosom, a svojim izgledom privukla je poglede prisutnih.

Rokvić je na poseban način najavio Aleksandru

00:39 Prva gošća na Rokvićevom koncertu Aleksandra Prijović Izvor: Kurir

Nikola je odlučio da svoju gošću ne predstavi na uobičajen način, već je publici prvo otkrio koliko je ona posebna, a zatim pokušao da zapeva jednu od njenih pesama.

- Kad sam objavio da pravim koncert svi su me pitali ko mi je gost. Da li zbog toga što ja nisam dovoljno zanimljiv pa da vide da li se dolazi na koncert zbog gosta ne znam, ali moja gošća je napravila nešto što niko u istoriji naše muzike nije uradio. Ja neću nju klasično da najavljujem, probaću da zapevam njenu pesmu – rekao je Nikola.

1/6 Vidi galeriju Pevač Nikola Rokvić večeras održava veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru, a osim brojnih poznatih ličnosti sa estrade, ovaj muzički spektakl okupio je i njemu najvažnije ljude – članove porodice. Foto: Damir Dervišagić

Nakon toga je započeo pesmu "Sve po starom", a nekoliko trenutaka kasnije na sceni se pojavila Aleksandra Prijović, što je izazvalo oduševljenje u prepunoj dvorani.

Vidno emotivna zbog atmosfere i posebnog trenutka, Aleksandra nije krila koliko joj znači prijateljstvo sa Nikolom i njegovom porodicom. Istakla je da ga smatra članom porodice, a potom mu uputila i iskrene čestitke.

- Dobro veče svima, ja moram da priznam da jako dugo nisam imala tremu, ali evo sada vidite. Nikola je član porodice, naš veliki prijatelj, nekoga koga neizmerno volimo i želim da mu čestitam od srca. Volimo te, ponosni smo na tebe i znam da je ovo tek početak svih velikih koncerata koje ćeš imati. Jako mi je drago što sam večeras ovde – poručila je Aleksandra.

Nikola napravio još jedno iznenađenje, pa zapevao sa balkona

00:20 Nikola Rokvić iznenadio je publiku pojavivši se na balkonu Plave dvorane, odakle je izveo jednu od najpoznatijih napolitanskih pesama – „O sole mio“. Izvor: Kurir

Međutim, tu iznenađenjima nije bio kraj. Nikola je ubrzo ponovo priredio nesvakidašnji trenutak, kada se pojavio na balkonu Plave dvorane, odakle je izveo čuvenu napolitansku numeru "O sole mio".

Njegovo izvođenje poznate pesme dodatno je podiglo atmosferu i pokazalo da je Rokvić za ovaj koncert pripremio brojne muzičke i scenske momente koje će publika dugo pamtiti.