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Nakon što je Aleksandra Prijović svojim nastupom podigla publiku na noge i napravila pravu euforiju u Sava Centru, usledilo je još jedno iznenađenje. Ovoga puta mikrofon je preuzeo Marko Rokvić, rođeni brat Nikole Rokvića, koji je svojim izlaskom na scenu izazvao oduševljenje prisutnih.

Braća napravila delirijum

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Marko Rokvić drugi gost na koncertu Izvor: Kurir

Za prvu pesmu Marko je odabrao čuvenu numeru Vesne Zmijanac „Kunem ti se životom“, čime je mnoge podsetio na viralni snimak sa društvenih mreža koji je upravo vezan za ovu pesmu i legendarnu folk divu.

Hteo da odustane od karijere

Podsetimo, Nikola ističe da mu je porodica najveća podrška, ali nam je priznao i da je razmišljao da odustane od muzičke karijere.

Pevač Nikola Rokvić večeras održava veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru, a osim brojnih poznatih ličnosti sa estrade, ovaj muzički spektakl okupio je i njemu najvažnije ljude – članove porodice. Foto: Damir Dervišagić

- Veoma mi je bitna podrška supruge i porodice, sve je lakše, meni je porodica jako važna odatle crpim svu ljubav. Gosti će biti moji najbliži ljudi, sa kojima se družim i sa kojima radim. Nije uvek sve bilo kako treba uvek i hvala Bogu što je tako, jer kad je sve kako treba čovek se uljuljka, a ovako jača. Ramišljao sam više puta da odustanem od muzike, ali me je uvek ta ljubav vraćala, toliko sam darova dobio. Jako je ovo stresan posao, neke stvari moraš zbog nekog trenda da radiš, da snimaš i izlaziš van nekih svojih okvira. Mnogo reflektora zna i da zasmeta, ali kad sve sagledam ovo je blagoslov i mnogo ima više lepih stvari. Neke stvari ne možeš na silu da radiš, trudiš se da budeš najbolji i sve je Božija volja. Biti sin Marinka Rokvića znači da ima i prednosti i mana. Prednost je što su me zapazili ljudi, a mane su te što se odmah traže greške, nisi dovoljno dobar kao otac, jer je ipak on veliko ime, e to mi je dalo inat, vrlo sam brzo izašao iz te senke. On je uvek bio podrška, isticao me je i bio ponosan. Biće večeras tu i brat - pričao je Nikola, pa govorio o braku sa Bojanom, sa kojom ima troje dece.

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18:32
20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV