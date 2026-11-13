Braća napravila delirijum

Hteo da odustane od karijere

- Veoma mi je bitna podrška supruge i porodice, sve je lakše, meni je porodica jako važna odatle crpim svu ljubav. Gosti će biti moji najbliži ljudi, sa kojima se družim i sa kojima radim. Nije uvek sve bilo kako treba uvek i hvala Bogu što je tako, jer kad je sve kako treba čovek se uljuljka, a ovako jača. Ramišljao sam više puta da odustanem od muzike, ali me je uvek ta ljubav vraćala, toliko sam darova dobio. Jako je ovo stresan posao, neke stvari moraš zbog nekog trenda da radiš, da snimaš i izlaziš van nekih svojih okvira. Mnogo reflektora zna i da zasmeta, ali kad sve sagledam ovo je blagoslov i mnogo ima više lepih stvari. Neke stvari ne možeš na silu da radiš, trudiš se da budeš najbolji i sve je Božija volja. Biti sin Marinka Rokvića znači da ima i prednosti i mana. Prednost je što su me zapazili ljudi, a mane su te što se odmah traže greške, nisi dovoljno dobar kao otac, jer je ipak on veliko ime, e to mi je dalo inat, vrlo sam brzo izašao iz te senke. On je uvek bio podrška, isticao me je i bio ponosan. Biće večeras tu i brat - pričao je Nikola, pa govorio o braku sa Bojanom, sa kojom ima troje dece.