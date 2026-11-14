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Voditeljka Sanja Marinković u novom izdanju emisije "Magazin IN" ugostila je Milicu Veličković sa ostalim gostima.

- Milice, znaš da te laže, a prihvatiš sva objašnjenja, ti si baš bila u toj situaciji - rekla je Sanja.

Voditeljka je morala da je upita o njenom bivšem, Borislavu Terziću.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" Foto: Printscreen Pink

- Ko nije video ima priliku da pogleda ponovo. Ja sam mislila da će da bude bolje, da će da se uozbilji i postane otac, ali ništa od toga nije bilo. Mi kad smo bili u rijalitiju dolazili smo ovde u emisiji i sad kad mi izlaze snimci mislim se "Gde smo i došli". Meni je sad ćerka to promenila i nje da nema to me ne bi zanimalo. Ko me je pitao i što na vreme nisam razmišljala? - govorila je Milica.

Sanja je pomenula i da nju ljudi gledaju na lep način:

- Postala si voditeljka na televiziji. Tebe ljudi stvarno vole - dodala je Sanja, a Milica je objasnila:

1/6 Vidi galeriju Milica Veličković i Terza Foto: Petar Aleksić, Kurir, screenshot pink tv

- Jeste. Moraš uvek da imaš neki X faktor. Dosta žena u meni vidi priliku da će biti bolje i da će iz svega da se izvuku. Hvala na prilici i sad sam počela zvanično da zarađujem jer su svi pitali od čega sam živela. Ja sam pre dve godine dobila od vlasti pola miliona na račun. Dobija se za drugo i za treće dete. Dobila sam od opštine pomoć, pakete, a moja majka mi je pričala da nije ni pelene dobila. To nisu bile male pare za naše plate i standarde u Srbiji i toga da nije bilo ne želim ni da razmišljam - govorila je Milica.

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