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Životna ispovest Tomislava Marinkovića Tome u emisiji „Nikad nije kasno“ ostavila je snažan utisak i na publiku i na žiri, otkrivši koliko se njegov život promenio iz korena. Pevač koji je nekada vozio dobra kola, posedovao stan u Beogradu i kuću u Budvi, danas jedva sastavlja kraj s krajem i zarađuje za osnovne potrebe radeći kao pomoćni moler.

Iako je nekada živeo u izobilju, pevač je nakon teške porodične tragedije izgubio volju za dotadašnjim lagodnim životom. Govoreći otvoreno o padu sa estradnog vrha i današnjoj borbi za golu egzistenciju, pevač je priznao:

„Imao sam uvek dobar auto, stan u Beogradu, kuću u Budvi, para više nego što je trebalo. Nisam se snašao u ovom estradnom životu, nisam želeo da pravim kompromise i tako sam završio kako sam zavšio. Danas radim kao pomoćnik molera, drugovi su mu pomogli da nađem posao da bi imao za elementarnu egzistenciju“.

Tomislav Marinković Toma ispovest
Foto: Printscreen

Pesma koju svi znaju, a zarada je izostala

Malo ko u javnosti zna da upravo Tomislav stoji iza čuvenog hita „Pukni zoro, neću kući skoro“, numere koju je kasnije prepevao i široj publici proslavio Milan Topalović Topalko. Iako mu ta pesma nije donela finansijsku korist, pevač ističe da zbog toga ne žali:

„Moja pesma je bila popularna, a niko nije znao ko je peva. Drugi su imali više vajde od toga. U ono vreme kad sam mogao da uzmem neku lovu, ja nisam radio, ali nije mi žao. Imao sam satisfakciju da je čujem na radiju“.

Tomislav Marinković Toma
Tomislav Marinković Toma Foto: printscreen YT

Tragedija koja ga je na godine odvojila od mikrofona

Najveći životni udarac za Tomislava nije bio gubitak imovine, već smrt sina Marka, studenta i nadarenog muzičara koji mu je bio najveći oslonac. Tragedija se dogodila neposredno uoči Tominog prvog planiranog nastupa u muzičkom takmičenju, o čemu govori sa dubokim bolom:

„U četvrtak je trebalo da bude snimanje emisije, moj sin Marko je trebalo da mi bude podrška. Međutim, na ekskuriziji u Španiji Gospodu se upokojio. Od tad se nisam bavio muzikom i tu sam stao, gde smo počeli“.

Tomislav Marinković Toma ispovest
Foto: Printscreen

Povratak na scenu kao zavet sinu i uteha u veri

Posle višegodišnjeg povlačenja iz muzike, na scenu se vratio isključivo iz poštovanja i duga prema tragično preminulom sinu, čiji je lik nosio na majici tokom nastupa. Svestan da je Marko bio još bolji muzičar od njega, smogao je snage da ponovo zapeva:

„Verujem da on želi da nastavim da se bavim pevanjem, inače mi ne bi palo na pamet da ovo radim“.

Učeći da živi sa neizmernim gubitkom, Tomislav danas mir i spas od tuge pronalazi u veri i pevanju u crkvenom horu, ne gubeći nadu u ponovni susret sa sinom:

„Nadam se da ćemo se ponovo sresti i pevati zajedno, verujem u to“.

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31:11
Stars 636 08.11.2026 Izvor: Kurir TV