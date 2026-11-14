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Životna ispovest Tomislava Marinkovića Tome u emisiji „Nikad nije kasno“ ostavila je snažan utisak i na publiku i na žiri, otkrivši koliko se njegov život promenio iz korena. Pevač koji je nekada vozio dobra kola, posedovao stan u Beogradu i kuću u Budvi, danas jedva sastavlja kraj s krajem i zarađuje za osnovne potrebe radeći kao pomoćni moler.

Iako je nekada živeo u izobilju, pevač je nakon teške porodične tragedije izgubio volju za dotadašnjim lagodnim životom. Govoreći otvoreno o padu sa estradnog vrha i današnjoj borbi za golu egzistenciju, pevač je priznao:

„Imao sam uvek dobar auto, stan u Beogradu, kuću u Budvi, para više nego što je trebalo. Nisam se snašao u ovom estradnom životu, nisam želeo da pravim kompromise i tako sam završio kako sam zavšio. Danas radim kao pomoćnik molera, drugovi su mu pomogli da nađem posao da bi imao za elementarnu egzistenciju“.

Foto: Printscreen

Pesma koju svi znaju, a zarada je izostala

Malo ko u javnosti zna da upravo Tomislav stoji iza čuvenog hita „Pukni zoro, neću kući skoro“, numere koju je kasnije prepevao i široj publici proslavio Milan Topalović Topalko. Iako mu ta pesma nije donela finansijsku korist, pevač ističe da zbog toga ne žali:

„Moja pesma je bila popularna, a niko nije znao ko je peva. Drugi su imali više vajde od toga. U ono vreme kad sam mogao da uzmem neku lovu, ja nisam radio, ali nije mi žao. Imao sam satisfakciju da je čujem na radiju“.

Tomislav Marinković Toma Foto: printscreen YT

Tragedija koja ga je na godine odvojila od mikrofona

Najveći životni udarac za Tomislava nije bio gubitak imovine, već smrt sina Marka, studenta i nadarenog muzičara koji mu je bio najveći oslonac. Tragedija se dogodila neposredno uoči Tominog prvog planiranog nastupa u muzičkom takmičenju, o čemu govori sa dubokim bolom:

„U četvrtak je trebalo da bude snimanje emisije, moj sin Marko je trebalo da mi bude podrška. Međutim, na ekskuriziji u Španiji Gospodu se upokojio. Od tad se nisam bavio muzikom i tu sam stao, gde smo počeli“.

Foto: Printscreen

Povratak na scenu kao zavet sinu i uteha u veri

Posle višegodišnjeg povlačenja iz muzike, na scenu se vratio isključivo iz poštovanja i duga prema tragično preminulom sinu, čiji je lik nosio na majici tokom nastupa. Svestan da je Marko bio još bolji muzičar od njega, smogao je snage da ponovo zapeva:

„Verujem da on želi da nastavim da se bavim pevanjem, inače mi ne bi palo na pamet da ovo radim“.

Učeći da živi sa neizmernim gubitkom, Tomislav danas mir i spas od tuge pronalazi u veri i pevanju u crkvenom horu, ne gubeći nadu u ponovni susret sa sinom:

„Nadam se da ćemo se ponovo sresti i pevati zajedno, verujem u to“.

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