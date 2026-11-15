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Slavica Rokvić podelila je sa pratiocima trenutak sa koncerta sina Nikole, kojem je prisustvovala u društvu Darija, sina pokojnog Marinka Rokvića iz vanbračne veze. Uz njihov zajednički snimak objavila je poruku u kojoj je otvoreno pokazala koliko joj je važan.

Nasmejani, okruženi konfetama, Slavica i Dario pozirali su tokom koncerta, a ona je uz taj prizor napisala da ga smatra svojim detetom. Posebne reči posvetila je njegovoj majci, kojoj je zahvalila što ga je odgajila u čoveka kakav je danas.

– I on je moje dete! Da sam ga rodila, ne znam da li bi bio ovakav. Hvala njegovoj majci što ga je ovako vaspitala – poručila je Slavica na Instagramu.

Slavica Rokvić Foto: Printscreen/Instagram

U nekoliko rečenica Marinkova udovica izrazila je privrženost Dariju, ali i poštovanje prema ženi koja ga je vaspitala. Zajednički dolazak na Nikolin koncert bio je prilika da podele porodičnu radost, a Slavica je taj trenutak sačuvala i javno, uz posvetu Marinkovom sinu.

00:14 Slavica Rokvić i vanbračni sin Marinka Rokvića Izvor: Instagram

Posvetio deo koncerta ocu

Podsetimo, Nikola Rokvić je pred veliki koncert govorio o svojoj karijeri, porodici i izazovima sa kojima se suočavao tokom godina. Posebno emotivan bio je kada je pomenuo pokojnog oca Marinka, koji je takođe održao svoj poslednji koncert upravo u Sava centru.

- Ovo je veliki dan za mene i to što je petak 13 je za mene sujeverje. Sad je 20 godina od kada je izašao moj album, zapravo se 30 godina bavim muzikom. Želim da ljude pozovem večeras na jedan put sa mnom. Uvek se pričalo o Sava Centru, znam šta je to za istaknute pevače, tako da je meni veliki čast. Jako mi je emotivno jer je moj otac Marinko imao svoj poslednji koncert baš u Sava Centru. Sinoć kada sam legao srce je malo brže udaralo, nisam dva sata mogao da uđem u san, a ujutru sve normanlo, čak sam i trenirao - rekao je Nikola.