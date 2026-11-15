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Nikola Rokvić u petak je održao prvi solistički koncert u Beogradu, a jedna od gošći koja se našla sa njiim na sceni bila je i pevačica Aleksandra Prijović.

Iako su mnogi mislili da su Nikola i Aleksandra samo drage kolege, istina je drugačija, a to je sada otkrio Rokvić.

Govoreći o zajedničkim trenucima na velikoj sceni, Nikola je otkrio da mu je Aleksandra kuma.

- Velika prijateljica i kuma tako da velika mi je bila čast što je i ona uveličala koncert - otkrio je Nikola za Blic

1/6 Vidi galeriju Pevač Nikola Rokvić večeras održava veliki solistički koncert u beogradskom Sava Centru, a osim brojnih poznatih ličnosti sa estrade, ovaj muzički spektakl okupio je i njemu najvažnije ljude – članove porodice. Foto: Damir Dervišagić

Nikola Rokvić progovorio je i o predstojećim koncertima:

- Dobro, nije sad to, lepo je naravno imati dosta koncerata. I da je ostalo na ovom jednom, meni bi bilo dovoljno. Tako da koliko god da bude koncerata, ja ću uvek dati sve od sebe, tako da mislim da broj nije ni bitan.

1/11 Vidi galeriju Aleksandra Prijović u žiži interesovanja Foto: Aleksa Savulov, Antonio Ahel/ATAImages, Damir Dervišagić

Podelio je i utiske nakon velikog koncerta, koji je nedavno održao:

- Jesu. Predivno, svi su oduševljeni, lepi utisci. Jako emotivno veče za mene, jer je prvi solistički koncert. I presrećan sam stvarno.Dalo mi je neku novu energiju da nastavim dalje - rekao je on i osvrnuo se na trenutak kada mu se na sceni pridružio brat Marko:

- Deliti pozornicu sa svojim najrođenijim je stvarno nešto najlepše i drago mi je da su ljudi tako prihvatili njega i da ga toliko vole. Verujem da je pred njim jedna velika karijera.