NIKOLA ROKVIĆ OTKRIO DA MU ALEKSANDRA PRIJOVIĆ NIJE SAMO KOLEGINICA: Iznenadio sve kada je rekao u kakvom su odnosu
Nikola Rokvić u petak je održao prvi solistički koncert u Beogradu, a jedna od gošći koja se našla sa njiim na sceni bila je i pevačica Aleksandra Prijović.
Iako su mnogi mislili da su Nikola i Aleksandra samo drage kolege, istina je drugačija, a to je sada otkrio Rokvić.
Govoreći o zajedničkim trenucima na velikoj sceni, Nikola je otkrio da mu je Aleksandra kuma.
- Velika prijateljica i kuma tako da velika mi je bila čast što je i ona uveličala koncert - otkrio je Nikola za Blic
Nikola Rokvić progovorio je i o predstojećim koncertima:
- Dobro, nije sad to, lepo je naravno imati dosta koncerata. I da je ostalo na ovom jednom, meni bi bilo dovoljno. Tako da koliko god da bude koncerata, ja ću uvek dati sve od sebe, tako da mislim da broj nije ni bitan.
Podelio je i utiske nakon velikog koncerta, koji je nedavno održao:
- Jesu. Predivno, svi su oduševljeni, lepi utisci. Jako emotivno veče za mene, jer je prvi solistički koncert. I presrećan sam stvarno.Dalo mi je neku novu energiju da nastavim dalje - rekao je on i osvrnuo se na trenutak kada mu se na sceni pridružio brat Marko:
- Deliti pozornicu sa svojim najrođenijim je stvarno nešto najlepše i drago mi je da su ljudi tako prihvatili njega i da ga toliko vole. Verujem da je pred njim jedna velika karijera.
Kurir.rs