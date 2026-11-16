NIKOLA ROKVIĆ SE UPOZNAO SA MAJKOM I SESTROM POKOJNOG TOŠETA PROESKOG: Otišao u Kučevo i podelio utiske (VIDEO)
Nikola Rokvić u petak je održao koncert u Beogradu u Sava Centru, a samo dva dana nakon spektakla u srpskoj prestonici, pevač je otišao u Makedoniju.
On je izdvojio vreme i da poseti i muzej Tošeta Proeskog, a tada je upoznao i njegovu majku i sestru
Uz video iz muzeja, pevač je uputio snažne reči i javno se zahvalio porodici Proeski na gostoprimstvu.
– Danas sam sa svojim muzičarima posetio Kruševo, mesto odakle je potekao najbolji glas koji je hodio ovim prostorima... Zahvalan sam Tošetovim prijateljima, sestri i majci koji su nas ugostili! I ništa nije uzalud, možda se nama tako nekada samo čini, kao u zagonetki, kao u ogledalu... Ljubav nikada ne prestaje! – napisao je Nikola u opisu objave.
Njegov gest izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, pa je objava prikupila više od dve hiljade lajkova i mnoštvo komentara pratilaca koji ne zaboravljaju lik i delo makedonskog slavuja.
I Tea Tairović posetila muzej pokojnog pevača
Tea Tairović pre dve godine je posetila Skopje povodom koncerta koji je imala u pomenutom gradu. Nakon konferencije i druženja s medijima, pavačica i njen tim uputili su se u Kruševo gde je večna kuća Tošeta Proeskog.
Po prvi put je jedan balkanski umetnik imao prilike da uvede medije u Tošetov muzej. Pevačici je samo na pomen imena pkojnog muzičara zastala knedla u grlu, pa je pustila i koju suzu. Pevačica je nakon što je obišla muzej ostavila i medu kog je donela sa sobom.
U blizini Tošetovog mesta večnog odmora podignuta je Spomen kuća. Građena je tri godine i otvorena je za javnost od 25. aprila 2011.
U spomen kući se nalazi veliki broj fotografija i oko 350 eksponata, koje je donirala njegova porodica i koji materijalizuju čitavo životno doba Tošeta Proeskog.
"Nije bilo lako odvojiti se od njegovih stvari, ali bolje da one budu u muzeju gde ih svi mogu videti", rekla je njegova porodica pre nekoliko godina za medije.
Čitav njegov život je hronološki prikazan u memoriji. Od detinjstva do tinejdžerskih dana i perioda kada je postao zvezda. Posebnost čine dve voštane figure u prirodnoj veličini. Jedna ga prikazuje kako drži mikrofon u ruci, a druga kako sedi kraj klavijatura.