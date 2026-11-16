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Nikola Rokvić u petak je održao koncert u Beogradu u Sava Centru, a samo dva dana nakon spektakla u srpskoj prestonici, pevač je otišao u Makedoniju.

On je izdvojio vreme i da poseti i muzej Tošeta Proeskog, a tada je upoznao i njegovu majku i sestru

Uz video iz muzeja, pevač je uputio snažne reči i javno se zahvalio porodici Proeski na gostoprimstvu.

– Danas sam sa svojim muzičarima posetio Kruševo, mesto odakle je potekao najbolji glas koji je hodio ovim prostorima... Zahvalan sam Tošetovim prijateljima, sestri i majci koji su nas ugostili! I ništa nije uzalud, možda se nama tako nekada samo čini, kao u zagonetki, kao u ogledalu... Ljubav nikada ne prestaje! – napisao je Nikola u opisu objave.

Njegov gest izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, pa je objava prikupila više od dve hiljade lajkova i mnoštvo komentara pratilaca koji ne zaboravljaju lik i delo makedonskog slavuja.

I Tea Tairović posetila muzej pokojnog pevača

Tea Tairović pre dve godine je posetila Skopje povodom koncerta koji je imala u pomenutom gradu. Nakon konferencije i druženja s medijima, pavačica i njen tim uputili su se u Kruševo gde je večna kuća Tošeta Proeskog.

1/8 Vidi galeriju Tea Tairović je priznala da se plaši letenja avionom, kao i da se nije oslobodila straha, iako leti nekoliko puta nedeljno. Foto: Kurir

Po prvi put je jedan balkanski umetnik imao prilike da uvede medije u Tošetov muzej. Pevačici je samo na pomen imena pkojnog muzičara zastala knedla u grlu, pa je pustila i koju suzu. Pevačica je nakon što je obišla muzej ostavila i medu kog je donela sa sobom.

U blizini Tošetovog mesta večnog odmora podignuta je Spomen kuća. Građena je tri godine i otvorena je za javnost od 25. aprila 2011.

U spomen kući se nalazi veliki broj fotografija i oko 350 eksponata, koje je donirala njegova porodica i koji materijalizuju čitavo životno doba Tošeta Proeskog.

"Nije bilo lako odvojiti se od njegovih stvari, ali bolje da one budu u muzeju gde ih svi mogu videti", rekla je njegova porodica pre nekoliko godina za medije.