Slavko Banjac večeras je održao koncert u Beogradu, a ekipa Kurira zatekla je braću Rokvić već u prvim redovima. Nikola Rokvić, Marko Rokvić i njihov polubrat Dario Rokvić zajedno su uživali u pesmama muzičkog velikana.

Odavno se zna da su tri brata u bliskim odnosima, a njihovo večerašnje zajedničko pojavljivanje je to i potvrdilo.

00:13 Braća Rokvić Izvor: Kurir

Njihov otac, Marinko Rokvić nas je napustio 6. novembra 2021. godine, a iza sebe je ostavio bogatu muzičku karijeru i tri sina. Porodici je bio posvećen, a samim tim je i raspodela imovine ostala upamćena, što je sveukupno pokazalo sklad i ljubav između njih.

Marinko pre smrti ravnopravno podelio imovinu

Budući da je pevač bio svestan ozbiljnosti svoje bolesti, želeo je da sve reši dok je još bio živ.

Pa tako, nije bilo testamenta, već je imovinu podelio sinovima ravnopravno, u dogovoru sa njima.

- Nijedan sin nije zakinut, ni za ljubav, ni za pažnju, ni za imovinu - rekla je pevačica bliska porodici Rokvić za domaće medije.

1/7 Vidi galeriju Vanbračni sin Marinka Rokvića Foto: Printscreen Facebook, Pritnscreen/Instagram, Printscreen/Instagram

Marinkova želja bila je da njegovi sinovi, Nikola i Marko, ali i Dario ostanu povezani i nakon njegovog odlaska sa ovog sveta.

Dario je, inače, Marinkov sin iz vanbračne zajednice, a svojevremeno je ispričao kako je izgledao susret sa ocem.

- Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio - prisetio se Dario jednom prilikom, prenosi Republika. Dario je još kao dete otišao sa majkom u Kanadu, gde je i kasnije, kao odrastao čovek nastavio svoj život.

Zbog Slavice imaju blizak odnos

Zahvaljujući Slavici, supruzi pokojnog Marinka, Dario, Nikola i Marko su napravili blizak bratski odnos.

1/7 Vidi galeriju Slavica Rokvić Foto: Dragana Udovičić, Printskrin/Instagram, Pritnsceen

- Za to što smo ovakav 'trojac' možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio - rekao je Dario svojevremeno.

Inače, Slavica je nedavno za Darija naglasila da ga smatra svojim sinom, a 13. novembra se pojavio i na koncertu svog brata Nikole.

Slavica Rokvić Foto: Printscreen/Instagram

"Od oca sam nasledio..."

Dario je sa Marinkom bio u kontaktu do njegove smrti.

- Bio je jako ponosan na sve nas, šta smo postigli i kako smo dobri roditelji prema našoj deci. Velika je stvar što smo bliski. I moja, Markova i Nikolina deca su bliska. Sinovi ne slušaju Marinkove pesme, jer ne govore srpski, ali su svesni da je njihov deda bio velika zvezda - otkrio je Dario i priznao:

- Od oca sam nasledio da sam vredan, ali ne i talenat za pevanje - rekao je on za medije.

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