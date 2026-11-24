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Godina na izmaku pokazala je da estradne zvezde više ne mogu da računaju da će njihovo ime, popularnost i broj hitova biti dovoljni da napune trgove i dvorane. Od Srbije, preko Hrvatske, do Bosne i Hercegovine, građani su sve glasnije počeli da odlučuju koga žele, a koga ne žele da gledaju na koncertnim binama.

Nekima su presudile izjave o politici i nacionalnim odnosima, drugima raniji nastupi u susednim državama, dok su se pojedini našli na udaru zbog ogromnih honorara koje gradovi izdvajaju za njihove nastupe. Onlajn peticije postale su sredstvo pritiska, a 2026. godina mogla bi da ostane upamćena kao ona u kojoj je publika počela ozbiljnije da preispituje odnos između estrade i društva.

Različiti povodi

Mladi hrvatski pevač Jakov Jozinović našao se ovih dana u neobičnoj situaciji. Nakon što je u Srbiji postao jedna od najtraženijih mladih muzičkih zvezda, u oktobru su protiv njega pokrenute dve peticije za otkazivanje njegovih koncerata u Beogradskoj areni, pa čak i zabranu ulaska u Srbiju. Povod je bio snimak na kojem peva pesmu Marka Perkovića Tompsona.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Međutim, tu se priča nije završila. U novembru je u Splitu pokrenuta nova peticija, ovog puta sa zahtevom da mu se otkaže nastup za doček Nove godine. Pokretači su mu, pozivajući se na osećanja vukovarskih logoraša, zamerili što je nastupao u Novom Sadu i Nišu, iako je lažna informacija da je novosadski Spens ratnih devedesetih bio logor. Ipak, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je da Jakov ostaje u programu i da neće biti novih izmena.

Ako je neki slučaj pokazao koliko građani mogu da utiču na odluke lokalnih vlasti, onda je to najavljeni novogodišnji koncert Dina Merlina u Splitu. Više od 20.000 ljudi potpisalo je peticiju da se novac namenjen njegovom nastupu preusmeri za nabavku PET/CT uređaja za splitsku bolnicu.

1/5 Vidi galeriju Dino Merlin Foto: Todor Milivojević, Boba Nikolć, BoBa Nikolić

Posebnu pažnju izazvao je podatak da je bruto honorar pevača procenjen na 140.000 evra, dok su troškovi produkcije procenjeni na dodatnih 160.000. Gradonačelnik Tomislav Šuta potom je saopštio da ugovor neće biti zaključen. Iako je u javnosti bilo i političkih i istorijskih polemika, pitanje novca je postalo centralno u raspravi.

Merlin se, inače, suočio i sa otkazivanjem nastupa u Kraljevu, gde su kao razlog navedeni tehnički problemi, iako su se pre toga pisale peticije koji su se zalagale za zabranu nastupa.

1/5 Vidi galeriju Severina Foto: Goran Ristovski/ATAImages, Prinskrin, montenegro magazin/Printscreen

Nije prošlo mnogo vremena, a splitski scenario pokušali su da ponove i u Bosni i Hercegovini. Protiv novogodišnjeg nastupa Severine Vučković u Tuzli pokrenuta je peticija da se koncert otkaže, a predviđeni novac preusmeri u zdravstvene svrhe. Pokretači su se pozvali na primer Dina Merlina i zahtev za nabavku PET/CT uređaja. Ipak, inicijativa nije dobila značajniju podršku, prikupila je manje od 400 potpisa, i ubrzo je uklonjena s platforme. Severina bi, prema najavljenom programu, trebalo da nastupi u Tuzli.

Jelena Karleuša je tokom godine takođe osetila koliko javno iskazani stavovi mogu da utiču na koncertnu karijeru. Njeni nastupi u Esenu i Geteborgu našli su se u centru polemika, a organizatori su kao razlog odustajanja od saradnje naveli njene javne i političke izjave.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Privatna arhiva

Kupcima ulaznica najavljen je povraćaj novca. Pevačica se tako našla u situaciji da njeni nastupi postanu predmet rasprave koja prevazilazi muziku i scenu, a njeni javni istupi utiču i na poslovne angažmane van Srbije.

U Hrvatskoj su pokušali da otkažu koncert Miroslava Ilića u Osijeku pozivajući se na to da je srpski pevač ranije pevao pesmu "Morem plovi jedna mala barka". On se tada oglasio za Kurir.

Miroslav ilic Foto: Damir Dervišagić

- Iskreno da vam kažem, ja nemam te mreže, mene to ne zanima, ali tih zabrana imate i kod nas. Prave frku, a ja se ne uzbuđujem. Gde me zovu ja idem, gde ima frke, ne idem dok se situacija ne reši, a meni niko ništa nije javio da postoji problem - rekao za Kurir naš pevač.

Skupi nastupi

Sve ovo otvara pitanje da li se na Balkanu menja odnos publike prema estradi. Nekad su se koncerti otkazivali uglavnom zbog bolesti, tehničkih problema ili loše prodaje ulaznica, a danas su sve češće povod politički stavovi, istorijske teme, ranije izjave i visoki honorari.

Posebno je zanimljivo što građani sve otvorenije traže da se novac iz budžeta ne troši na skupe muzičke nastupe, već na bolnice, opremu i druge potrebe zajednice.

00:55 Jakov Jozinović sa poznatima posle koncerta Izvor: Instagram