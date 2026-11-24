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Nikolina Vasiljević iz Mokrina i Anđela Budimir iz Beograda oduševile su žiri „Zvezda Granda“ svojim nastupima, a njihova energija, raskošni glasovi i sjajna interpretacija izazvali su pravu euforiju u studiju. Iako su obe takmičarke pokazale zavidan talenat, posebnu pažnju privukla je mlada Anđela, koja je spojila narodnu muziku, igru i folklor, zbog čega su članovi žirija imali samo reči hvale.

Sve se orilo

Dok su devojke izvodile odabrane numere, žiri je uživao u svakom trenutku njihovog nastupa. Nikolina se predstavila u elegantnoj i svedenoj mladalačkoj kombinaciji, dok je Anđela za drugu numeru napravila pravi spektakl. Mlada Beograđanka tada je obukla vranjsku narodnu nošnju i uz pesmu „Kazuj, krčmo, Džerimo“ zaigrala čoček, pokazavši da joj ni pevanje ni zahtevna koreografija ne predstavljaju problem.

Već na samom početku Dara Bubamara nije krila oduševljenje, pa je takmičarkama uputila komplimente.

-Ti si, Anđela, nešto najbolje za ovaj šou. Najbolja! Bravo, devojke, baš sam srećna -rekla je Dara.

Odmah se nadovezala Snežana Đurišić, koja je istakla da je uživala u njihovim interpretacijama i izboru pesama.

Uživala sam u dobroj muzici i dobroj interpretaciji. Mogu da kažem da su one dve naše Zvezde Granda -poručila je Snežana.

A sve kroz osmeh

Aleksandar Milić Mili takođe nije krio zadovoljstvo zbog onoga što su devojke prikazale na sceni, a posebno je pohvalio Anđelinu sposobnost da istovremeno peva i igra.

Ja mogu da kažem da je bilo apsolutno savršeno. Nikolina je savršeno to izvela. Što se tiče Anđele, hoću da pomenem, jedva čekam da mi neko kaže da mu je teško da peva i igra, ja ću da mu odgovorim – Anđela – rekao je Mili.

Dara se tada ponovo ubacila i kroz osmeh se nadovezala na njegov komentar.

-Tako ja, Mili moj, 35 godina-dobacila je pevačica.

Ni Dragan Kojić Keba nije štedeo komplimente, a njihov nastup ocenio je kao jedan od najboljih koje je publika imala priliku da vidi ove sezone. Posebno ga je oduševilo to što je Anđela uspela da spoji zahtevnu vokalnu interpretaciju sa igrom, a da pritom ne izgubi kontrolu nad pevanjem.

Ja otkako sam u „Zvezdama Granda“, tu uvek pesmu poručujem u kafani i ovo je po meni najbolji nastup, ajde da kažem, ove sezone. Da igraš, pevaš i da ne falširaš, to ne može. Najbolji nastup ove sezone -rekao je Keba.

Snežana je potom želela da sazna nešto više o Anđelinom folklornom iskustvu, pa ju je direktno pitala da li se bavi ovom vrstom igre.

-Da li si folkloraš?-upitala je Snežana.

Igra i peva

1/9 Vidi galeriju Folklorašica oduševila Foto: Printscreen

Dobila je odmah odgovor koji je očekivan:

-Da, sedamnaest godina- odgovorila je Anđela.

Đorđe David je zatim slikovito opisao ono što su takmičarke prikazale na sceni, uporedivši njihov nastup sa velikim fudbalskim derbijem.

Jednaki

-Nema šta, ala vera mentorima! Ovo je izgledalo kao Real Madrid- Barselona. Ti si obukla dres narodne muzike i tradicionalnih stvari, a ti si obukla... Srećan sam posle vašeg nastupa -poručio je Đorđe.Posebno emotivan trenutak usledio je kada je na scenu došla Anđelina mentorka Svetlana Ceca Ražnatović. Ponosna na svoju kandidatkinju, Ceca joj je poletela u zagrljaj, ne skrivajući koliko joj je drago zbog svega što je pokazala. Ni Sanja Vučić nije krila zadovoljstvo nastupom svoje takmičarke Nikoline, koja je takođe dobila pohvale za svoj performans.Na kraju je produkcija donela odluku da obe devojke zasluženo prolaze direktno u treći krug, bez dodatnog pevanja a kapela. Tako su Nikolina i Anđela još jednom pokazale da imaju šta da ponude publici, dok je Anđela svojim folklornim umećem i neobičnim scenskim nastupom posebno obeležila ovo takmičarsko veče.