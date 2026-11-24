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Popularni reper Vojaž proteklog vikenda nastupio je u poznatoj diskoteci Nine u Lincu, gde je priredio veče za pamćenje. Za njegov nastup tražila se karta više, a prepuna diskoteka, odlična atmosfera i energija publike obeležili su još jedno uspešno veče. Iako je u ovom gradu nastupao mnogo puta, Vojaž priznaje da mu je upravo ovaj nastup ostao među omiljenima.

-Moram da priznam da sam više puta nastupao u Lincu, ali ovo mi je jedan od boljih nastupa koje sam imao ovde. Publika je predivna, energija takođe, bilo je uživanje pevati pred prepunom diskotekom - rekao je Vojaž.

U razgovoru se osvrnuo i na početke karijere, priznajući da ne bi menjao gotovo ništa na svom putu, iako bi mlađem sebi ipak uputio jedan savet.

-Sve što sam radio u tim mlađim danima, na početku karijere, dovelo me je do pozicije na kojoj sam sada. Ne bih imao nikakav poseban savet za mlađeg sebe, jer sam zadovoljan kako je moj put išao i kako se razvijao. Eventualno bih sebi rekao da malo usporim i da ne prihvatam odmah prvu ponudu koja se nađe na stolu - iskren je reper.

Vojaž ističe da se zajedno sa njim menjala i njegova muzika, ali i kriterijumi koje danas postavlja pred sebe. Na muzičku scenu zakoračio je sa svega 16 godina, a iskustvo ga je naučilo da uspeh ne mora uvek da se meri pozicijom na trending listama.

-Muzika je sastavni deo sazrevanja. Sa 16 godina ušao sam u ovaj svet i moji kriterijumi, kada je reč o muzici i svemu što nosi ovaj posao, rasli su zajedno sa mnom. Danas sam mnogo oprezniji i detaljniji. Ne želim da moja muzika bude svaštara, niti jurim po svaku cenu da nešto bude broj jedan. Ranije mi je bilo važno da budem u trendingu, ali danas na sve gledam drugačije - objasnio je Vojaž.

Kada je reč o najvažnijim trenucima u karijeri, reper bez mnogo razmišljanja izdvaja pesmu „Pleši“, koja je za njega označila početak jednog potpuno novog poglavlja.