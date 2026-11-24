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Aleksandra Vasković, supruga frontmena "Leksington benda" Bojana Vaskovića, otvoreno je na svom Instagram profilu progovorila o teškom periodu kroz koji prolazi već mesecima, priznavši da se bori sa hroničnim umorom i manjkom energije.

Lepa doktorka je podelila emotivnu ispovest sa svojim pratiocima i otkrila da je u jednom trenutku ozbiljno razmišljala o tome da se potpuno povuče sa društvenih mreža.

– Ovih dana (da ne kažem od septembra) sam više nego ikada bez energije i u nekom konstantnom psiho-fizičkom premoru. Iako znam da nisam jedina i da u današnje vreme manje-više svi učimo da živimo sa "burnoutom", nije mi normalno i ne želim da se navikavam na sebe takvu – započela je Aleksandra.

Kako je dalje navela, razmišljala je o distanci, ali je shvatila koliko joj znači podrška ljudi koji je prate.

– U jednom trenutku pomislila sam da je možda vreme za veću pauzu od mreža i generalno komunikacije sa ljudima, ali opet moram reći da mi je hiljadu puta razmena sa vama prijala i popravila mi raspoloženje, a kontakt sa "toplim" ljudima vratio osmeh na lice. Tako da tu sam i dalje. Možda nije poenta da se izolujemo, nego okružimo onima koji zrače bezbedno. A do tada pokušaću da delim sa vama stvari i sitnice koje me raduju i vraćaju mi kreativnu energiju, onako kako sam to radila ranije, mnogo, mnogo pre ove ere gde se svaka misao dokumentuje – zaključila je Aleksandra.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Vasković Foto: Printscrean

"Moja beba nije imala šanse da preživi"

Aleksandra i Bojan imaju troje dece, a ona je jednom prilikom govorila o paklu kroz koji su prošli.

- Porodila sam se u 25. nedelji i teorijski gledano moja beba nije imala šanse da preživi, ali je preživela. Ono što mi je u to teško vreme davalo snagu je bilo to da pričam samo sa lekarima. Nije me zanimalo šta će da mi kažu babe, dede, strine, tetke i drugi koji nemaju veze sa medicinom. Znanje i iskustvo lekara u koje sam imala poverenje mi je bilo najvažnije. S druge strane, bila mi je važna u tim trenucima i podrška porodice, kao i osećanje da sam dala sve od sebe da rodim zdravo dete. I na kraju, vera koja mi je davala snagu. Ne možete sve da kontrolišete- rekla je ranije Aleksandra.

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