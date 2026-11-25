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Sofija Dacić dospela je u žižu javnosti nakon što je uplovila u bračne vode sa Igorom Kojićem. Ipak, njihov brak nije dugo potrajao, a Igor je u međuvremenu ponovo stao na ludi kamen i ostvario se u ulozi oca. Sofija je sada prvi put otvoreno govorila o bivšem suprugu, evocirala uspomene na njihovu zajedničku prošlost i priznala da je zbog svega što se dogodilo mnogo patila.

- Nije mnogo prošlo, sada na sve gledam pozitivno i kao veliko iskustvo. Bilo je suza, kako ne. Teško je rastati se od bilo koga, a kamoli od nekoga sa kim si mislio da ćeš provesti život.

1/8 Vidi galeriju Sofija Dacić, bivša žena Igora Kojića i bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe napustila je muzičko takmičenje Zvezde Granda Foto: Printscreen

Kako mnogima deluje da je Igor brže nastavio dalje, Sofija na to kaže:

- Svako kako je voleo, tako preboljeva. Ja na to tako gledam.

Uz nju često ide epitet "Kebina bivša snajka" što kaže da joj ne smeta

-Ne smeta mi kada kažu da sam Kebina snajka, ja sam to prihvatila i to je bio moj izbor. Živim sa tim, a verujem da ću u budućnosti imati još mnogo toga da pokažem. Neka to bude samo vetar u leđa. Loša reklama ne postoji, ali ljudi često misle da sam ja to ciljano radila. Da sam se udala iz koristi, to mi je smešno i to me baš ne pogađa jer znam kakva sam i da sam skroz posvećena ljubavi.

"Dosta toga sam prećutala"

- Ceo taj odnos je bio drama. Ni sa kim od porodice njegove nisam ostala u odnosima i ni sa kim se ne čujem. Evo sada mu čestitam, želim mu sve najbolje. O bivšima i pokojnicima sve najbolje. Izbacila sam prvu pesmu koju sam posvetila tom odnosu, tu pesmu je zapravo Igor i birao, tako da sam je posvetila isključivo tom odnosu. Kada sam je objavila sam nekako odahnula i rekla: "To je to, ovo je poslednja stvar". Postoji mnogo stvari koje sam prećutala, dosta toga kao i u svakom odnosu.

Na Kebinom koncertu na Tašu se nije pojavila, a kaže da će sledeći put rado doći ukoliko dobije poziv.

- Nisu me zvali, neka me sledeći put pozovu pa ću doći.

1/6 Vidi galeriju Sofija Dacić Foto: Printskrin, Dragana Udovičić, Printscreen/Instagram, Printscreen TikTok

O rijalitiju

Kaže da ne bi pristala da uđe u rijaliti ni kao pevačica na žurkama utorkom, ni kao učesnica.

- Ne bih pristala jer to nije moja šoljica čaja. Nije format u kojem bih volela da se pojavljujem, to nije nešto što nudim i to ne bih bila ja. Poznajem neke ljude iz rijalitija, nisam nikada dobila ponudu niti bih je ikada prihvatila.

Kurir.rs/Blic