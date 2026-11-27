Slušaj vest

Bosanskohercegovački pevač Davor Ebner, čiji je video o pradedi Karlu iz serijala „Čuvari prošlosti“ ovih dana privukao pažnju na Instagramu, za Klix.ba govorio je o porodičnim korenima, Sarajevu, Regini, izbegličkim danima u Nemačkoj i Horu Opere Narodnog pozorišta.

Ispred zgrade u kojoj je živela njegova porodica, u nekadašnjoj Skerlićevoj ulici, danas Ulici Josipa Vancaša, Ebner je ispričao priču o pradedi, Nemcu i inženjeru šumarstva koji se doselio u Bosnu i imao pet ćerki, pet sestara različitih nacionalnosti. Kada je počeo rat, na vrata je pokucao oficir, a pradeda mu je poručio: „U ovu kuću nacistička noga nikada neće ući.“

Danas se izjašnjava kao Austrijanac, i to još od poslednjeg predratnog popisa, jer se, kako kaže, nije mogao poistovetiti sa konstitutivnim narodima. Poreklu ipak ne pridaje veliki značaj. Smatra da se svi na kraju razlikujemo samo po tome da li smo visoki ili niski, debeli ili mršavi i imamo li visok holesterol.

– Poreklo nas ne čini nužno dobrim ili lošim čovekom. To je samo jedna mala geografska odrednica u životu koja je zanimljiva kao folklor, ali nas prezime određuje na neki način, hteli mi to ili ne. Kao klincu mi je bilo neobično što se moje prezime ne završava na „-ić“ – kazao je.

Priča o poreklu u porodici je uvek kružila, najviše zahvaljujući pokojnoj baki koja je do smrti govorila na nemačkom. Brat i on je, priznaje, nisu slušali jer im je bila stara i dosadna, a prema nemačkom jeziku imali su odbojnost, dok je u igrama sa ostalom decom on uvek bio partizan. Sve se promenilo kada je porodične priče proverio DNK analizom.

– Tek godinama kasnije, kada sam pomoću DNK analize otkrio da sve te priče imaju uporište i kada sam pronašao davno izgubljene rođake, ispalo je da smo brat i ja ipak trebalo baku da shvatamo ozbiljno – ističe Ebner.

Živimo na području koje je rasadnik dogodovština

Porodica Ebner ni kasnije nije mirovala. Nakon pradedine smrti sestre su se razišle po Evropi, a u Sarajevu je ostala samo Davorova baka. Ona je u Prvom svetskom ratu evakuisana u Austriju, nakon Drugog su baka i deda krenuli prema Nemačkoj, a njegovi roditelji su 1992. godine otišli u Beč. Svi su se vratili, kao i mnogi koje su nakon ratova vraćali prijatelji, posao, porodica i stari roditelji o kojima je trebalo brinuti. Ovde su, kaže, izgradili svoj život, pa bi im bilo teško da se vrate na „fabrička podešavanja“ u matičnoj Austriji.

– Ali na kraju, Sarajevo ima tu neku magnetnu privlačnost i taj svoj bezobrazluk – kaže Ebner.

Porodičnih priča koje javnost ne zna ima još, ali smatra da u tome njegova porodica nije izuzetak, jer svaka porodica u BiH ima svoje. Koliko ih ima, uverio se nakon videa o nekadašnjoj Skerlićevoj.

– Jednostavno živimo na području koje je pogodno tlo i rasadnik neobičnih dogodovština. Samo posle priče o Skerlićevoj javilo se mnogo ljudi sa svojim malim sećanjima, što znači da samo u opštini Centar ima dovoljno zanimljivih događaja za jednu kvalitetnu knjigu – smatra.

Serijal nastao iz dokolice i straha od zaborava

U serijalu „Čuvari prošlosti“, koji objavljuje na društvenim mrežama, šeta Sarajevom, od kuće u Skerlićevoj do Kovača, Doma mladih i Albanske ulice na Marijin Dvoru, i priča šta se na tim mestima dogodilo njemu i gradu. Serijal, kaže, nije planirao, a za njegov nastanak krivi ADHD, rano ustajanje, višak slobodnog vremena, vrtlog misli i dokolicu, „koja je đavolje dvorište“.

– Na kraju krajeva, imam užasan strah od zaboravljanja takvih stvari, pa pokušavam da ih zapišem. To je možda moj mali omaž mojoj neobičnoj porodici, i to samo jednom delu porodice sa tatine strane. Sa mamine strane takođe ima zanimljivih priča – otkriva Ebner.

Najvažnija sarajevska adresa, koju još nije snimio, jeste Ulica Zmaja od Bosne, nekadašnja Vojvode Putnika. Ne namerava, doduše, da snima bez prestanka niti da postane hroničar prošlog vremena, ali ga zanimaju kratke crtice od tridesetak sekundi, a ova ulica bi to zaslužila.

– Tu sam rođen, tu sam proživeo najlepše godine kasnih sedamdesetih. S obzirom na to da smo se neprestano selili, ta ulica ima posebno mesto u mom životu – priseća se.

Mladima treba otvoriti amfiteatar Doma mladih

Sarajevo je u ranijim intervjuima opisivao kao stecište kultura iz kojeg je nastala posebna muzička scena. Ne misli, međutim, da treba tražiti novu Reginu, jer je to, kako kaže, zastarela forma. Talenata u gradu, smatra, ne nedostaje.

– Sigurno postoji mnogo klinaca u ovom gradu koji sviraju i bruse svoje pesme po podrumima, s tim da im je danas mnogo lakše jer je sve veoma dostupno. Samo ih ne treba dirati, treba ih pustiti da rade ono što žele, bez obzira na to o kojem je žanru reč. Treba im otvoriti amfiteatar Doma mladih i neka sviraju – poručuje Ebner.

I sam je na tu scenu stupio kao tinejdžer, kada se pojavio na probi benda koji je putem oglasa tražio pevača. Ostao je zbog upornosti ostalih članova, ali ne krije ni drugi razlog.

– A na kraju krajeva, imali su ugovor sa Diskotonom, ali im je nedostajao pevač. Klasični oportunista – kaže kroz smeh.

„Slava mi ništa pametno nije donela“

Regina je za kratko vreme postala poznata u celoj Jugoslaviji, a onda je počeo rat. Ebner je preko noći od zvezde postao izbeglica koji je u Nemačkoj kopao bašte i godinama radio u staračkom domu. Tada je, kaže, shvatio koliko je slava nebitna stvar.

– Na kraju, nikada nisam ni bio nešto zagrejan za ideju da budem slavan – ja sam samo hteo da pevam. I realno, slava mi ništa pametno nije donela u životu, ništa mi to ne znači. A te svoje putešestvije svakako ne bih menjao ni za kakvu slavu – kazao je.

Posle rata vratio se u Reginu i sa njom predstavljao BiH na Evroviziji. Nakon skoro 30 godina napustio je bend bez javnog objašnjenja, a o razlozima ni danas ne želi da govori.

– S obzirom na to da do sada nisam o tome govorio, ostaću dosledan – kratko je odgovorio.

1/4 Vidi galeriju Davor Ebner Foto: Printscreen/Instagram

Pozorište ga je naučilo kolektivnom radu

Paralelno sa angažmanom u bendu, više od dve decenije stalni posao mu je u Horu Opere Narodnog pozorišta, u kojem je četvrti član svoje porodice. Osim kolektivnog rada i brige o glasu, pozorište mu je donelo i prijatelje koji su mu pomogli u teškim trenucima.

– Pozorište mi je dalo nešto što se zove kolektivni rad, nešto što vredi mnogo više od pukog pevanja. U pozorištu si deo nečega mnogo većeg. Na kraju krajeva, omogućilo mi je da živim od onoga što najviše volim da radim – ističe Ebner.

Pradedu Karla porodica pamti po rečenici izgovorenoj na vratima kuće u nekadašnjoj Skerlićevoj. Sin će njega, kaže kroz šalu, verovatno pamtiti po jednoj sočnoj opomeni koja počinje sa „Nemoj, bolan“. Svestan je i da će se nakon njegove smrti pojaviti kratka vest „na ovom ili nekom drugom portalu“, koja će trajati dok je ne prestigne neka nova.

– Ali iskreno, voleo bih samo da me pamti po tome da sam mu bio dobar otac – zaključuje Ebner.