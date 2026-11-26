ANĐELA I KARIĆ U KLINČU ZBOG GASTOZA! Stefan udario na njenog bivšeg, ona odmah reagovala (VIDEO)
Brojna škakljiva pitanja bila su upućena takmičarima "Elite" tokom emisije "Pitanja gledalaca", a neka od njih napravila su pravu malu dramu na imanju u Šimanovcima, posebno kada je Anđela Đuričić odreagovala na Karićev komentar o Gastozu.
Pitanje za Lauru Prgomet je glasilo:
- Da si Đukića upoznala napolju da li bi mu prišla? - glasilo je pitanje.
- Ja napolju ne prilazim momcima, tako da ne bih. Ne bih ga odbila, jer nisam ni ovde, ali nikome ne prilazim prva napolju - rekla je Laura.
Naredno pitanje bilo postavljeno Filipu Caru:
- Da li misliš da je Stefan čekao prvi loš potez prema njemu da bi rekao šta zapravo misli o tebi? - glasilo je pitanje.
- Ne mislim. Ja mislim da je njegov i moj odnos najtransparantniji. Kad bi svi odnosi u kući bili kao moj i njegov bilo bi reda - govorio je Car.
- To je od gledaoca do gledaoca, kao što su znali da Gastoz ima trudnu devojku, a opet glasali da pobedi - rekao je Karić.
- Ti kao nisi znao? To je bilo viralno kad smo izašli. Imao si drugačije mišljenje na početku sezone - dodala je Anđela.
- Što se onda čudimo svi ako smo znali? Terzu smo ovde razapeli, a Janjuš sve ovo zna jer mu je žena slala sve. Janjuš mi je sinoć pričao dodatno, a ja to stvarno nisam znao - govorio je Karić.
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"Anđeli je najbolje da ostane sa Gastozom, iako joj se sviđa Stefan"
Inače, Marija Kulić, rijaliti učesnica i majka takmičarke "Elite 10" Miljane Kulić, prokomentarisala je nedavno odnos Anđele Đuričić i Stefana Karića.
Ističe da je Anđela "preračunata", te da zna "šta je njoj najbolje".
- Postoje varnice, ja sam pratila na žurki gde gledaju, vidim simpatije. Ali njoj je najsigurnije da ostane ovako sa Gastozom zbog fanova, da se ne podele - rekla je Marija.
- Zna Anđela šta je njoj najbolje, ona je preračunata, najbolje je da ostane sa Gastozom, a da joj se Karić u Eliti sviđa, i ona njemu - dodala je Marija Kulić za Red TV.
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