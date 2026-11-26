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Nekadašnja učesnica rijalitija Sofija Una rešila je da progovori o aktuelnostima koje tresu Belu kuću u Šimanovcima. Tom prilikom, bez ustručavanja je počela priču o odnosu Filipa Cara i Sanje Grujić, ali se dotakla i Marka Stefanovića.

1/4 Vidi galeriju Sofija Una Foto: Prinstcreen/Red TV

"Pričao je da ga je blam da bude sa takvom devojkom"

- Marko je ušao prvi put u sezonu kao i ja. Sanja je jedna napadna, arogantna devojka na prvi pogled. Setite se prvih momenata kad smo ušli u sezonu da su Marko i momci sa gađenjem komentarisali devojke poput Sanje. Kad su krenuli u tu vezu bilo mi je frapantno. Tada je pričao da je prenaglašeno sve, da ne voli devojke na izvolte, sa takvom reputacijom, da je njega blam da bude sa takvom devojkom. Sanja je spremna na sve. U mnogim situacijama kad slušam Marka kad govori nekako mi je realniji. Sanja je spremena na sve jer ima taj svoj problem. Ona živi za to da živi u rijalitiju. Ona je kao Slađa Lazić. - rekla je Sofija gostujući u emisiji "Pitao BiH Za Druga", a potom se osvnurla na njen odnos sa Carem:

1/6 Vidi galeriju Sanja Grujić i Filip Car Foto: Printscreen Pink, Kurir

"Ona se sad pravi moralna"

- On kad je ušao, to je bilo obletanje. Ona bi najviše volela da može da uđe u takvu vezu. Pored Aneli i drugih devojaka nema šanse. Ja sa takvom devojkom ne bih mogla ni kafu da popijem. Sva je u rijaliti svetu. Prenapumpana priča oko biznisa i salona. Filip kakav god da je, on kad je sa jednom on je zaista taj alfa. Ona nije ni fizički njegov tip. Ona ne preza da li je Marko u kući. Ona se sad pravi moralna. Od takvih mi se kosa diže. - rekla je Sofija.

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