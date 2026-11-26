HANA POKAZALA PRETEĆE PORUKE KOJE DOBIJA ZBOG SITE AHMIĆ! Javno potkačila svekrvu: "Za nju samo najbolje" (FOTO)
- Hana Duvnjak objavila je preteće poruke koje dobija nakon javnog sukoba sa Sitom Ahmić i porodicom Karić.
- Na Instagramu je uzvratila porukom da joj pretnje stižu 'u Sitino ime' i poručila da za svoju svekrvu ima samo najbolje.
Sukob između Site Ahmić i porodice Karić dobio je novi nastavak, a u celu priču sada se uključila i Hana Duvnjak, partnerka njenog sina Nerija Ružanjija. Ona nije želela da prećuti ono što misli o aktuelnim dešavanjima, a nakon što je javno iznela svoj stav, počele su da joj stižu i neprijatne poruke.
Hana je na svom storiju na Instagramu podelila snimak ekrana prepise u kojoj je dobila preteće poruke:
- Sita te ne dira i ti opet laješ. Izgleda se mora svratiti do tebe u pekaru, čuli smo da praviš dobre kolače. Stavi jedan pleh za nas - glasi poruka koju je dobila Hana na Instagramu, a ona je odgovorila:
- Vidim opet pretite, to u Sitino ime ili? Dođi slobodno. Hoćete krofne ili kifle? A za moju svekrvu samo najbolje.
Hana je u opisu poručila:
- Ja bar radim, pa imate gde da dođete. Boli istina, a?
U nastavku pogledajte prepisku:
Ovako je sve počelo
Podsetimo, sve je počelo nakon što je Sita javno prozvala Kristinu i Osmana Karića, optužujući ih da su je oštetili i zahtevajući da joj vrate novac za koji tvrdi da joj pripada. Osman joj nije ostao dužan, već joj je poručio da će na svaki napad na svoju porodicu odgovoriti.
U čitavu raspravu umešala se i Hana, koja smatra da se sada pokazuje ono na šta su ona i Nerio ranije upozoravali, ali im tada, kako tvrdi, niko nije verovao. Inače, Hana je i ranije bila u sukobu sa Sitom, pa aktuelna dešavanja za nju očigledno predstavljaju nastavak priče koja već duže vreme traje.
- Očekivano od nje, svima isto radi. Sve za pare. Sve šta smo mi pričali, govorili su da lažemo, a očito su dobro znali da smo u pravu i ko je ona i kakva je. Opet sve dolazi na naše. Drago mi je da ljudi napokon počinju otvarati oči - poručila je Hana, a zatim su počele da pristižu pretnje koje je ona obelodanila na društvenoj mreži Instagram.
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