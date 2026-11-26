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Širom bivše Juge postoje zgrade koje nose ime po Lepoj Breni

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Lepa Brena obradovala je svoje pratioce novom objavom na Instagramu, kojom je otkrila svoje planove pred odlazak iz prestonice. Neposredno pre puta, pevačica se oglasila emotivnom porukom koja je izazvala brojne reakcije i raznežila njene fanove.

Muzička diva spakovala je kofere i krenula put Skoplja, gde je u naredna tri dana očekuju susreti, druženja i brojni lepi trenuci sa publikom koja joj godinama pruža ogromnu podršku.

1/4 Vidi galeriju Najveća balkanska zvezda Lepa Brena oglasila se na svom Instagram profilu neposredno pred polazak na put i raznežila brojne pratioce emotivnom porukom. Foto: Printscreen, Instagram/thatmylo, Paolo Milović

Brena nije krila uzbuđenje zbog odlaska u Severnu Makedoniju, a svojim obraćanjem još jednom je pokazala koliko joj znače ljubav i pažnja obožavalaca.

Brena i Boba vilu u Majamiju prodali za 14, 2 miliona

Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović zvanično su prodali svoju ekskluzivnu nekretninu u Majamiju, smeštenu tik uz obalu Atlantskog okeana. Ova vila godinama je važila za jednu od najatraktivnijih nekretnina u njihovom vlasništvu, a prodaja je konačno realizovana nakon nekoliko godina oglašavanja, saznaje "Slobodna Dalmacija".

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Petar Aleksić, Kurir Televizija, Kurir/S.U.

Poznati bračni par Lepa Brena i Boba Živojinović je luksuznu vilu prvobitno oglasio po ceni od čak 16,9 miliona dolara.

Međutim, usledila je korekcija cene na 14,6 miliona, da bi kuća na kraju dobila novog vlasnika za 14,2 miliona dolara. Prodaja je zvanično završena, s obzirom na to da se vila više ne nalazi u ponudama renomiranih agencija za promet luksuznih nekretnina.