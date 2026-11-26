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Više od četiri decenije uspešne karijere svrstale su Šerifa Konjevića među najbogatije folk pevače na domaćoj estradi. Iako danas uživa u luksuzu i plodovima dugogodišnjeg rada, njegov put do uspeha nije bio nimalo lak. Naprotiv, počeci su mu bili veoma teški, a poslove koje je tada obavljao danas bi retko ko mogao da poveže sa životom jedne velike muzičke zvezde.

Na samom početku karijere, Šerif je pevao u jednom restoranu u Bosni, gde je sticao iskustvo, učio da nastupa i usavršavao pevački zanat. Međutim, kada bi završio sa pevanjem, umesto odmora čekali su ga metla i krpa, jer je morao da čisti restoran, pa čak i toalete.

Ja sam krenuo da pevam u jednom restoranu u Bosni, ali sam tu više došao da učim da pevam, da steknem rutinu i kad se završi to pevanje, mene su čekali metla i krpa i ja sam posle toga čistio tu kafanu i wc - ispričao je svojevremeno za "Grand", pa nastavio:

U tom momentu je u moje mesto došao Ljubo Kešalj i još neki pevači i on je mene snimio na neku traku i odneo u Sarajevo i pusti čoveku kojeg je moj otac zaposlio kao direktora muzičke škole. I on kad je čuo za mene, poslao me je kod Damira Babića i isto veče sam počeo da pevam u jednom lokal. Ja sam to veče završio sa pevanjem i otišao kod konobarica po metlu i krpu, došao je gazda tog lokala da mi kaže da od sutra imam duplu platu i to je bilo presudno u mom životu i karijeri. Posle dva dana sam otišao u Beograd i krenulo je na neki način - priznao je Šerif.

Imovinu prepisao ženi

1/5 Vidi galeriju Šerif Konjević objasnio situaciju sa Naserom Orićem Foto: Nemanja Dedović, Foto: Marko Jović

Dugo se spekulisalo kako je Šerif sve što ima stavio na papir 20 godina mlađe žene, a on je potvrdio da je sve ostavio porodici.

- Sve je istina. Sve to, nije ni njeno ni moje, sve je naše. Da ja kalkulišem, da ja nešto merim... Svako ko ima svoju decu, porodicu, ko je borac, da je napravio nešto u svom životu... Pa kome ćeš sve to dati? Bolje da kažeš istinu nego da kažeš: "Znaš, ja kad umrem onda je vaše". Samo nek smo živi i zdravi i da nas Bog čuva na ovoj zemaljskoj kugli. Treba uživati, treba ljude voleti, treba ljude poštovati. Ne treba se svađati i biti ljubomoran. Treba živeti i imati posebne prijatelje sa sobom – priznao je Šerif za Hype.

Optužbe vezane za ćerku

Podsetimo, jedan korisnik Jutjuba izneo je tvrdnje da pevač u Nemačkoj ima ćerku sa kojom navodno godinama nema kontakt.

1/5 Vidi galeriju ŠERIF KONJEVIĆ Foto: Marko Jović, Foto: Marko Jović

„Samo da demantujem ovog lažovčinu i ciciju koji se busa i kaže da mu je samo važno da bude dobar čovek, a svojoj rođenoj ćerki Dženani iz prvog braka nikada nije ništa pomogao niti dao jedan cent. Radi se o čoveku bez ljudskog karaktera, koji je bez razloga otpisao svoje rođeno dete s kojim nema nikakav kontakt. Prva žena mu je bila iz okoline Šipova, ali on tu temu godinama izbegava, a javna je tajna da plaća novinare u Sarajevu da ga o tome ne pitaju. Njegova ćerka Dženana takođe živi u Nemačkoj i nije daleko od Minhena, ali je lukavi babo nikada nije pozvao da ga poseti niti je on otišao kod nje, iako i ona ima svoju porodicu. Da bruka i sramota bude još veća, i svog sina iz trećeg braka je nagovorio i odvratio da ne kontaktira sa svojom sestrom. Toliko o toj njegovoj ljudskosti. I na kraju da kažem da sam ovo sve napisao o Šerifu kao lukavom čoveku bez karaktera, a ne o Šerifu pevaču, za koga smatram da spada među sedam-osam naših najboljih pevača novokomponovane narodne muzike.