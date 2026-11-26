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Ljuba Pantović otvoreno je govorila o aktuelnostima u "Eliti 10" i tom prilikom nije štedela reči o Filipu Đukiću i njegovom odnosu sa "utorak" devojkama.

"Nudile su intimne usluge"

- Žene imaju sport koja će više da se ponizi. Da li je zgodan ili nije, lep ili ne, ali ništa više od toga. Nisu one naivne znaju šta traže i šta će da dobiju, pa glume dan ili dva zarad rijalitija. Urade nešto loše, pa se očisti kroz sezonu, ali kad izađu videće da se to ne važi tako. Pogotovo devojke koje su prvi put ušle, to se ne ispegla. Ja sam nudila program kako da se dođe do zgodne linije, neke druge su nudile s*ksualne usluge. Oni tamo krnjoše do 11, razvlače se, krmeljaju i onda im dođe pismo. Tamo ima dosta slobodnog vremena. Ja sam tamo trenirala, išla u krevet u pola šest, a ustajala kad se menjaju baterije i imala sam vremena za sve - govorila je Ljuba gostujući u emisiji "Pitao BiH Za Druga".

1/4 Vidi galeriju Ljuba Pantović Foto: Printscreen Instagram

- Filip Đukić i Milica su imali interesantan razgovor i ona je htela da sazna zašto se vratio iz izolacije. Oni se druže čitav period, pa za razliku od drugih devojaka vidimo da ima konverzaciju jer se druge žale da im eventualno kaže "ćao" - dodala je voditeljka pomenute emisije.

"To je kopirana Aneli od prošle sezone"

- To je kopirana Aneli od prošle sezone, ne vidim ništa senzacijalno. Mislim da je najveća greška što su unutra rijaliti fanovi jer tripuju da znaju sve. Oni pokušavaju da se pretvore u osobu koju su idealizovali, proučavaju je, čak i pokrete. Filip ne deluje glupo, on zna šta radi i bar se ne folira za razliku od drugih - rekla je Ljuba.

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić Foto: Printscreen, Marko Karović

Ljuba je, potom, dala svoj sud da li takvo ponašanje vidi kao taktiku da se približi Filipu kako bi je ozvaničio:

"Hvalili bi se da imaju sa čim"

- Ne, ona je samo copy paste. Što se nije zakačila na nekog drugog? Nemaju šta da ponude. Čime se bave i koje škole su završile? Tu ništa neće biti senzacionalno. Ja sam sa 14 godina već bila šampion i imala sam o čemu da pričam. Hvalili bi se i oni da imaju sa čim. Očigledno da ti ljudi imaju prazan hod u životu. Ona ide da se on polomi oko nje, ali pošto nema pokriće završava u sredu kao recka. Setio bi se on da je neka koja mu zavrti glavu - nastavila je Ljuba.

- Laura je prilično transparentna i više puta je rekla da joj smeta što ima šturu kominikaciju sa njom i davala mu je znake da joj se dopada, ali on ide po svom - dodala je voditeljka.

"Laura ima traume"

1/6 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: Printscreen, Promo

- Šteta jer je jako lepa i nažalost ništa više. Ne mogu da kažem da je pametna devojka. Ona baljezga, lupeta i završava sa muškarcima, a meni je to poražavajuće. Ja mislim da ona ima neke traume, ali u to neću da zalazim. Mislim da ona ne zna kako se ponaša prema muškarcima - dodala je Ljuba.

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