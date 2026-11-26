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Pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavnoj idili sa imućnim partnerom čiji identitet uporno čuva u tajnosti. Iako ne želi da otkriva detalje njihove veze, povremeno sa pratiocima podeli delić zajedničkih trenutaka sa putovanja, a najnovijom objavom posebno je privukla pažnju.

Marina je na društvenim mrežama objavila fotografije iz romantičnog ambijenta, na kojima razmenjuje nežnosti sa svojim izabranikom. Uz prizore ispunjene ljubavlju, kratko je napisala na španskom: "Malo magije i mnogo ljubavi".

Na jednoj od fotografija pevačica strastveno ljubi partnera, dok mu sedi u krilu, a njegovo lice je, kao i do sada, vešto sakrila velikim emotikonom srca.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Marina Visković već neko vreme uživa u ljubavnoj idili sa imućnim partnerom čiji identitet uporno čuva u tajnosti. Foto: Printscreen Instagram

Po svemu sudeći, Marina ne krije koliko uživa u ljubavi, a osmeh na njenom licu i romantični prizori koje deli sa pratiocima daju naslutiti da joj na emotivnom planu cvetaju ruže.

Voli luksuzan život

Podsetimo, Marina ne krije da voli luksuzan život, a nedavno je svojom izjavom zbunila mnoge.

1/6 Vidi galeriju Marina Visković u Dubaiju Foto: Printscreen Instagram

- Udala bih se za nekog milionera, koji nikada nije kući, lakirala nokte, spremačicama držala predavanja o slaganju odeće po boji, išla na pool dance, maltretirala konobare koji nisu preljubazni kada me vide - napisala je ona na Instagramu, a potom otkrila da se ipak šali:

- Šalim se naravno, ja sam umetnička duša cela tako da bilo šta što ima veze sa tim i psihologija naravno je moja ljubav.