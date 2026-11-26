Mihajlo Veruović Vojaž sa verenicom sa kojom je dobio dete

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Reper Mihajlo Veruović Vojaž uživa u jednom od najlepših perioda svog života. Nakon što je sa verenicom dobio dete, odlučio da podeli njihove zajedničke trenutke i prvi put je predstavi javnosti.

Njih dvoje pozirali su na snegu, uživali u vožnji gondolom i zimskom ambijentu, a osmesi na njihovim licima pokazali su koliko im prija zajednički odmor. Nisu izostali ni zagrljaji i nežnosti, pa su pratioci imali priliku da vide i njihovu romantičnu stranu.

- Ljubav - napisao je on u opisu objave.

1/10 Vidi galeriju Mihajlo Veruović Vojaž sa verenicom sa kojom je dobio dete Foto: Printscreen Instagram

Ipak, jedan detalj posebno je privukao pažnju. Vojaž je promenio imidž i odlučio se za znatno kraću frizuru, zbog čega su mnogi primetili da reper sada izgleda potpuno drugačije.

Čini se da mladi muzičar uživa u novom životnom poglavlju, a fotografije sa zimovanja otkrivaju da, uprkos brojnim promenama koje su mu se dogodile, pronalazi vreme za ljubav, porodicu i odmor.

Ko je Vojaževa verenica?

Kako saznajemo, devojka koja sa reperom dobila dete, i sada već Vojaževa verenica, poreklom je iz Novog Sada, a za razliku od mnogih partnerki poznatih ličnosti, ne voli da bude u centru pažnje i svoj život ne gradi pred očima javnosti. Prema saznanjima, reč je o veoma prijatnoj i uvek nasmejanoj devojci, koja je, kako se može čuti, veoma zaljubljena u popularnog muzičara.

Dok Vojaž godinama privlači pažnju publike svojim pesmama, nastupima i dešavanjima iz privatnog života, njegova partnerka ostala je daleko od reflektora. Upravo zbog toga njihova ljubavna priča izaziva dodatno interesovanje, budući da reper svoju sreću nije pronašao u estradnim krugovima, već pored devojke koja ne pripada svetu poznatih.

1/4 Vidi galeriju Vojaž Foto: Printscreen/TikTok

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