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Folk pevač Jašar Ahmedovski pronašao je svoj kutak za uživanje daleko od svakodnevne gužve i obaveza. U turskom letovalištu Fetije poseduje luksuznu kuću koja na prvi pogled osvaja izgledom, ali i ambijentom u kojem je smeštena.

Prostrano dvorište okruženo je palmama i raskošnim cvećem, a posebno mesto zauzima veliki bazen, koji ovu nekretninu čini pravom oazom za odmor. Pevač ne krije da je oduševljen ovim delom Turske, u kojem, za razliku od popularne Antalije, nema toliko turista i velikih gužvi.

1/5 Vidi galeriju LUKSUZNA KUĆA U TURSKOJ JAŠARA AHMEDOVSKOG ODUZIMA DAH: U dvorištu bazen, zelenilo, PRAVI RAJ, pevač progovorio i turski jezik Foto: Printskrin/Instagram

Jašar ističe da Fetije ima poseban šarm i da je reč o mondenskom mestu u kojem može da uživa u miru i privatnosti. Toliko se vezao za ovaj kraj da je tokom boravka uspeo da nauči i lokalni jezik. Čini se da je upravo u ovom turskom raju pronašao mesto na kojem može da se skloni od poslovnih obaveza i napuni baterije.

- Najviše volim da idem tamo u maju, kada su temperature prijatne, jul i avgust su jako vrući i onda izbegavam. Tako da budem petnaestak dana krajem maja, početkom juna, a onda opet idem septembar, oktobar i tako svake godine - rekao je svojevremeno Jašar za domaće medije i kroz smeh dodao:

- Ljudi su kao kod nas, hrana kao kod nas, mirna energija i odlično društvo. Fetije su mondensko mesto, nema mnogo turista, nije kao Antalije i te regije gde ima previše gužve. To je još jedan od razloga zašto volim tamo. Znam da pričam turski, sve ih razumem, dobro mi ide moram da priznam.

Rodna kuća

Inače, Jašar i Ipče Ahmedovski odrasli su u selu Lažane kod Prilepa, gde porodica i danas ima veliko imanje i više kuća.

Ekipa Kurira posetila je jednom prilikom njihovo rodno selo, kao i grob prerano preminulog Ejupa Ipčeta Ahmedovskog, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći pre 32. godine. Meštani u selu Lažane u blizini Prilepa i danas za njih imaju samo reči hvale.

1/16 Vidi galeriju Rodna kuća Jašara i Ipčeta Ahmedovskog Foto: Kurir

Porodica Ahmedovski poseduje ogromno imanje s nekoliko višespratnih kuća koje su poređane jedna do druge. Na prvoj u nizu, koja se i dalje gradi, nakačena je tabla s natpisom "Ipče". Ipak, ta kuća nije pripadala njemu, već je to bio putokaz za nekadašnju istoimenu kafanu, koju je godinama držala njihova porodica. Ime su dali u čast nastradalom bratu, stricu i dedi, ali kako smo saznali od meštana, iako je bila jedna od čuvenih, nedavno je zatvorena. Prilaz kafani ukrašen je zelenilom, kao i veliki natpis iznad ulaza koji je i dalje je tu, ali su vrata zaključana.

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