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Atina Ferari, pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica, bez zadrške je govorila o ljubavnom životu, vezama sa poznatim ličnostima, ali i bolnom iskustvu koje je doživela u romansi sa oženjenim muškarcem. Tom prilikom osvrnula se i na poziv za učešće u „Eliti 10“.

Na pitanje, kakve to ona zavadničke sposobnosti poseduje da zavede muškarca, kaže:

- To je mala tajna. Znaš kako kažu ljudi: “Male tajne velikih majstora”. Nije sad to ništa specijalno u odnosu na to što svaka druga, treća lepa žena na ulici ne može da iskoristi svoju lepotu, zgodnoću. Meni dosta pomaže i karakter, stav, inteligencija. Harizmatična sam osoba i mislim da to dosta muškarce privlači. Obožavam da se šalim najviše na na svoj račun, ali i na tuđi. Pa ih onda tim svojom harizmatičnim ponašanjem na neki način i osvojim. I ako izuzmemo lepotu i kada se žena dotera, našminka, obuče, kada ima šta da pokaže, dugu nogu, vitak struk (smeh).

1/7 Vidi galeriju Atina Ferari bila je gošća emisije „Amidži šou“, gde je govorila o svojim nastupima na vašarima, ali se tom prilikom osvrnula i na koleginicu Vesnu Vukelić Vendi. Foto: Pink

Atina Ferari je bez ustručavanja priznala da je imala dugu emotivnu vezu za muškarcem koji je bio zauzet.

- Jesam i što je najcrnje u celoj priči, nije to sad bila avantura, dve tri noći i ćao. To je bila veza koja je trajala osam godina. To nije malo. U ovoj pameti mi smeta to. Sad da mogu da vratim ono vreme, a da imam ovu pamet, to nikad ne bih ponovila, ali tad u tom trenutku ja sam mislila da je ceo svet moj i da je on moj i da će on ostati moj koliko god me je voleo i da sam ga volela, da smo se predavali jednom drugome. Nekako sam verovala u te muške laži da će me oženiti. Na kraju se ispostavilo da neće. I tu sam se opekla. Sad nikad u životu ne bih bila u emotivnoj vezi sa oženjenim muškarcem. Okej, neka s**sualna avantura, kombinacija, ukoliko ti se neko baš mnogo fizički dopada, pa ne možeš da ga odbiješ, to mi je u redu. Jedna noć bez kajanja, sve je u redu, ali da se zaljubiš i zavoliš zauzetog muškarca, da li on imao devojku ili ženu, mislim da više nikad ne bih. Opekla sam se dosta.

Ona je pitom otkrila i ko je najbolji frajer sa estrade. Među prvima je istakla kolegu Emira Brunčevića, a zatim i Nućija.

- Strašno mi se dopao pre neki dan na snimanju jedne emisije kolega Emir Brunčević. Nisam znala da čovek tako dobro izgleda. Pre godinu dana iskoči meni neki klip na TikToku kako Emir Brunčević peva i pitala sam se ko je on. Nešto mi nije poznat, nisam ga ranije viđala. I malo izguglam i izađe mi s nekih portala kada je gostovao. I ja gledam, kažem: “Što čovek ima lepu glavu, osmeh, facu, ali telo sačuvaj Bože, neproporcionalno građeno kao Asteriks i Obeliks.“ Kad sam bila kod kuće ležim u krevetu i snimim video klip. I sad ja u tom video klipu objašnjavam, kao, lik, ovaj čovek lep, ima lepu glavu, lep osmeh, ali telo katastrofa. I ja taj klip ničim izazvana izbacim. Prošlo je godinu dana i mi zajedno gostujemo u emisiji. Kolega Emil Brunčević došao sa suprugom. I sad stojimo mi tamo u bekstejdžu. I dolazi on do mene, upoznaje me sa suprugom i kaže: “E, bila si u pravu,” kaže. “Zahvaljujući onom tvom klipu, supruga me naterala da uđem u teretanu. Smršao sam 21 kilogram.” I ja pogledam, čovek sada izgleda brutalno dobro. Sad je, sem što je lep, sad je i zgodan. I moram reći da mi se on onako poprilično svideo taj dan, ne samo kao vokal, kao pevač, da izuzmemo njegove vokalne sposobnosti koje su fenomenalne, nego mi je lep ovako i kao muškarac, ali s obzirom da sam upoznala i suprugu koja je takođe jedno divno, jedno predivno biće i da je zauzet, ne bih ništa tu pipala, ali moram da kaže

1/5 Vidi galeriju Mile Kitić na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

m da je jako lep čovek. Takođe mi je Nući odličan frajer. I moram da naglasim da mi je oduvek bio lep Branislav Lečić. Ja volim tu lepotu muškaraca koju Branislav Lečić je imao i dok je bio mlad, a bogami i sad u ovim godinama čovek je poprilično na zavidnom nivou.

Na pitanje iz koje romanse koju je imala sa nekim od javnih ličnosti, nosi lepa osećanja, kaže.

- Od Topalkazaista i dan-danas nosim neka lepa, normalna osećanja i neke prelepe i predivne uspomene.I to je jedini čovek koji i dan-danas zaslužuje ovaj svu moju pažnju. Ne daj bože da ima neki problem, uvek bi bila tu da mu pomognem, jer je on meni uvek pomagao i u problemima, i u nemoćima, tako da je on zaista muškarac u pravom smislu te reči zato što ume da poštuje i voli i neguje ženu. Od njega nikad nećeš čuti nijednu ružnu reč za ženu. Nikada je neće udariti, nikada neće ništa uraditi loše. Ako može da joj pomogne, pomoći će, ako ne može, neće se ni mešati.

1/10 Vidi galeriju Atina Ferari nekad i sad Foto: Boba Nikolić, Kurir Televizija

Iako je za Mileta Kitića rekla da je "loš ljubavnik", mišljenje je promenila, te ističe da je dobar čovek, kao i da ga je ovom izjavom uvredila.

- Mi smo bili dugo godina bili na ratnoj nozi, bila je neka netrpeljivost između nas. Njegov klavijaturista je naš zajednički prijatelj i onda smo sveli te neke stvari na korektan prijateljski minimum. On je meni drag kao pevač i “Kilo gore, kilo dole”, sa tom pesmom otpočinjem svaki nastup i uvek ću pevati njegove hitove. Odličan je kao pevač, dobar je on i kao čovek. Ja to nikad nisam osporila, sem što sam izjavila da je loš kao ljubavnik, ali povukla sam malo to zato što smo se u međuvremenu dogovorili da nema potrebe da iznosimo takve stvari. Nije on nikada mene uvredio. Ja njega možda na neki način tom izjavom jesam i zaista mu se izvinjavam zbog toga. Možda je to bilo nepromišljeno kada čovek brzopleto ishitreno odreaguje ili odgovori na neko pitanje, a nije razmislio šta će da odgovori, onda dođemo do takvih rezultata. Za njega se recimo kajem.

Atina Ferari otkrila šta traži za ulazak u "Elitu 10"

Atina je otkrila i da li bi prihvatila poziv za "Elitu 10" i kakve bi uslove imala.

- U zadnje vreme sa te televizije su me pitali ljudi da li bi ušla. Nisam imala odgovor. Neću kategorički da kažem "ne" - ne bih ušla, a neću ni da kažem "da" - ušla bih jer onda će sutra reći da se desio taj poziv. Ušla bih, ali pod nekim svojim pravilima, pod svojim uslovima, za cenu koja meni odgovara i pod nekim određenim životnim uslovima, zato što ja nisam klasična osoba koja može svašta da jede, svugde da spava. Ja sam neko ko je nežan i moj organizam zahteva posebnu ishranu, poseban režim tretiranja života, spavanja, negovanja. I kad bi imala sve to i naravno uz honorar koji bi tražila, onda bi verovatno ušla, ali nije pametno da ja uđem tamo. To ne bi bio taj koncept koji je sada, jer ja bi to sve totalno izokrenula. Ja bih njih sve postavila tamo na svoje mesto i mislim da ne postoji ukućan sa kojim bih se ja slagala.

Atina: "Karić mi je Bezličan, Car se nagrdio"

Kako kaže, nijedan učesnik nije po njenom ukusu.

- Zavela ne bih nikoga, nikoga zato što dole nema ni jedan tip muškarca koji se meni sviđa. To su sve rijaliti učesnici, polusvet, muškarci polusvet i žene polusvet. Nema niko ko je vredan mene i ko se bavi poslom kao ja. Pa da imamo sad neki zajednički jezik da možemo da fleksamo. Nema nijedan frajer po mom ukusu - kaže ona, pa otkriva kako joj se dopadaju Filip Car, Stefan Karić i Mateja Matijević.