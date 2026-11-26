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Mile Kitić jedan je od najbogatijih folkera na domaćoj estradi, a njegovo bogatstvo ogleda se i u milionima evra uloženim u nekretnine. Ipak, njegov život nije oduvek bio ispunjen luksuzom. Naprotiv, pevač je odrastao u skromnim uslovima, a o teškim počecima i životu na selu govorio je bez ustezanja, ističući da je sve što danas ima stekao isključivo svojim radom i trudom.

Mile se svojevremeno prisetio detinjstva, porodičnog života i uslova u kojima je odrastao, ne krijući da mu tada mnoge stvari nisu bile dostupne.

1/5 Vidi galeriju Posle više od pet decenija uspešne karijere, Milanče Radosavljević večeras, 3. jula, održaće svoj prvi veliki solistički koncert na Tašmajdanu. Tim povodom brojne poznate ličnosti došle su da mu pruže podršku, a među njima je bio i Mile Kitić, koji godinama ceni i prati rad legendarnog pevača. Foto: Kurir, Petar Aleksić

Rođen sam na selu. U porodici je bilo nas petoro dece. Živeli smo od zemljoradnje. Nismo bili baš siromašni, bilo je hrane, pića, stoke, ali nismo mogli da priuštimo sebi sve što smo želeli, na primer, dobar bicikl, i tako neke stvari - ispričao je Mile svojevremeno.

Pevač je otkrio i da su uslovi stanovanja bili veoma skromni, da se u kući grejala samo jedna prostorija, dok su ostale sobe tokom zime bile hladne. Posebno mu je u sećanju ostalo spavanje na vlažnim mestima i buđavim dušecima, kao i činjenica da nisu imali kvalitetnu garderobu i obuću.

Spavali smo u kući gde se samo ložila jedna peć, ostale sobe su bile hladne, bez grejanja. Bilo je toga i da sam spavao na mestima gde je vlaga, na buđavom dušeku. Nije bilo ni dobre garderobe, ni cipela, ali smo bili zdravi. Zato sam sad zdrav. Bar sam tako čuo da ljudi koji se malo namuče kroz detinjstvo i život, čak duže žive - prisetio se pevač tada za domaće medije.

Kuća na Avali procenjena na 300.000 evra

Mile Kitić je sa porodicom godinama živeo u luksuznoj kući u Beogradu.

Nekretnina od 500.000 evra je svojevremeno bila ponuđena i za izdavanje, i to po ceni od čak 10.000 evra mesečno.

1/7 Vidi galeriju Mile Kitić se uselio u vilu na Avali Foto: Printscrean