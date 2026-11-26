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Put Verice Rakočević do uspeha i mesta koje danas zauzima na modnoj sceni nije bio nimalo lak. Iza njenog imena i dugogodišnje karijere kriju se brojne žrtve, neizvesnost i odluke koje su u jednom trenutku delovale gotovo nezamislivo. Ipak, verovala je u sebe i bila spremna da rizikuje čak i onda kada su joj najbliži govorili da greši.

Pre nego što je postala jedna od najpoznatijih domaćih modnih kreatorki, Verica je radila u državnoj službi, ali je takav život nije ispunjavao. Kako je sama priznala, osećala se sputano i želela je da se oproba u nečemu što će joj omogućiti da iskaže svoju kreativnost.

1/6 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen, Petar đorđević

- Radila sam kao referent za arhivu u Zavodu za zaštitu grada Beograda, a počela sam da studiram na Filozofskom fakultetu, smer pedagogija, pa mi se to nije svidelo i onda sam prešla na defektologiju. To je bila viša škola, a kada se otvorio fakultet, već sam se udala i ostala trudna. U međuvremenu, kada je u Beogradu postojao samo jedan ili dva butika, moja drugarica Ljiljana Perović je sa Irfanom Mensurom, sa kojim je bila u braku, otvorila butik 'Zmaj'. Meni je tada sinula ideja da odem iz te arhive gde sam bila kancelarijski moljac i gde nisam mogla da mrdnem psihički - rekla je ona za domaće medije.

Verica je tada odlučila da preseče i napusti siguran posao, iako je bila majka troje dece. Ta odluka nije naišla na odobravanje porodice, a posebno njenog tadašnjeg svekra, koji je smatrao da je napravila veliku grešku.

"Rekao je da će otići u Centar za socijalni rad da nam uzmu decu"

1/8 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Aleksandar Jovanović, Kurir, Ana Paunković

- Sećam se, moj bivši suprug i ja smo otišli kod bivšeg svekra da mu kažemo da sam dala otkaz, iako imam troje dece. On je čovek poludeo i rekao da će da ide u Centar za socijalni rad da nam oduzmu decu. Ja sam njemu samo rekla da mi pozajmi novac i da ću mu taj novac vratiti. Tako je i bilo - ispričala je kreatorka.

Prvi butik otvorila je u novembru 1983. godine, a već na samom početku suočila se sa izazovima koje nije mogla ni da zamisli. Odlazak u Milano po materijale pretvorio se u stresno iskustvo. Sa svega nekoliko reči italijanskog jezika i ograničenim budžetom, našla se u situaciji u kojoj je, kako priznaje, jednostavno počela da plače kada je videla cene.

Borba bez podrške

1/7 Vidi galeriju Verica Rakočević u emisiji na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija, Stefan Stojanović MONDO

- Potom sam otišla u Milano sa dve italijanske reči i u prvu radnju gde stoje materijali. Kada sam videla cene, da je to po 100-200 maraka, a ja kod sebe imam ukupno 5000-6000 maraka, počela sam da plačem. On mene pita nešto na italijanskom, a ja ne razumem, pitam ga na francuskom da li me razume i sreća razumeo je. Objasnila sam mu da otvaram butik i da mi trebaju materijali, on mi je dao adresu gde da odem i kupim i da se to kupuje na veliko. Nakon sedam godina od postojanja radnje, pozvala me je menadžerka jednog hotela i pitala me da li želim da napravim modnu reviju, tačnije da napravim uniforme za hotel. Zamislite to ludilo u glavi, jedno dete mi je malo, drugo ide u obdanište, treće ulazi u pubertet. Mene i danas moja sestra pita: 'Kako si ti uopšte živa i kako dišeš?', posle svega što sam prošla - rekla je ona.

Morala da proda dva stana zbog revije Međutim, možda i najveću cenu njenog profesionalnog uspeha predstavljaju nekretnine kojih se odrekla kako bi ostvarila svoje modne ambicije. Verica je otkrila da je u prvih deset godina poslovanja dobro zarađivala i novac ulagala u stanove, ali je kasnije prodala čak dva velika stana u Beogradu kako bi finansirala važne modne projekte.

1/6 Vidi galeriju Verica Rakočević Foto: Printscreen/Instagram, Marina Lopičić

- U prvih deset godina sam zarađivala ogroman novac i, pošto sam znala da ću ga potrošiti brzo, ja sam ulagala u nekretnine. Ova mala radnja je to zaradila i te žene koje su čekale u redu. Stan u Takovskoj, koji je imao 150 kvadrata, prodat je da bih održala svoju reviju kada je Jasmin Gauri (devedesetih čuvena manekenka, prim.aut.) došla u Beograd, a stan koji sam iznad ove radnje kupila povoljno imao je 200 kvadrata. Njega sam prodala zarad nedelje visoke mode u Rimu. Zaista, ni jednog ni drugog prostora mi nije žao jer sada kada bi neko ponudio da moju kuću na Avali dam, a da mi vrati ovaj stan, ne bih prihvatila - rekla je ona, prenosi "Blic".

Njena životna priča pokazuje koliko je ponekad potrebno hrabrosti da se napusti sigurnost i krene putem u koji veruješ, čak i kada podrška izostane. Verica je svoje snove gradila korak po korak, uz mnogo rada, odricanja i odluka koje su je skupo koštale, ali zbog kojih se, sudeći po njenim rečima, nikada nije pokajala.

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