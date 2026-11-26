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Sukob Site Ahmić i porodice Karić ne jenjava, a nakon žestokih međusobnih prozivki, optužbi i prepucavanja oko novca, u celu priču uključila se i Hanа Duvnjak, snajka Site Ahmić i partnerka njenog sina Neria Ružanjija, koja je odlučila da prokomentariše najnoviji haos.

Naime, nakon što je Sita javno prozvala Kristinu i Osmana Karića, optužujući ih da su je oštetili i zahtevajući da joj vrate ono što joj, kako tvrdi, pripada, usledio je odgovor Osmana, koji joj je poručio da će na svaki napad na svoju porodicu uzvratiti svim raspoloživim sredstvima.

Cela situacija izazvala je brojne reakcije, a Hana, koja je i sama ranije bila u centru sukoba sa Sitom, očigledno nije iznenađena novim dešavanjima. Ona smatra da se i ovog puta pokazalo ono na šta su ona i Nerio ranije ukazivali, ali im, kako kaže, tada niko nije verovao.

- Očekivano od nje, svima isto radi. Sve za pare. Sve šta smo mi pričali, govorili su da lažemo, a očito su dobro znali da smo u pravu i ko je ona i kakva je. Opet sve dolazi na naše. Drago mi je da ljudi napokon počinju otvarati oči - poručila je Hana.

1/4 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen YouTube

Hana strahovala za svoj život

Podsetimo, odnos Hane i Site mesecima je bio izuzetno turbulentan, a Hana je tokom boravka u „Eliti“ iznela niz teških optužbi na račun majke svog partnera. U razgovoru sa voditeljem Milanom Miloševićem govorila je o pretnjama, strahu za sopstvenu bezbednost, ali i zabrani prilaska koju je, prema njenim rečima, Sita dobila.

Hana je tada otkrila da se u jednom periodu plašila čak i da napusti kuću, kao i da su se, kako je tvrdila, pojavljivali nepoznati ljudi ispred njihovog doma.

"Maskirana lica su mi dolazila na kuću"

U razgovoru sa Milanom Miloševićem, Hana je opisala kako se osećala nakon pretnji koje je dobijala od Site, tvrdeći da je situacija bila toliko ozbiljna da nije smela slobodno da izlazi.

- Katastrofalno, meni niko nije smeo da pusti da izađem iz kuće. Nakon toga ona je dobila zabranu prilaska, meni je Nerio tada rekao da zovem policiju, Sita je nakon toga bila u pritvoru 24 sata, a nas je Nikica molio da je pustimo i da je povučemo kako bi je pustili. Moram da kažem da su meni dolazili maskirani nasilnici na kuću - ispričala je Hana.

1/5 Vidi galeriju Aneli i Sita Ahmić Foto: ATAIMAGES, Petar Aleksić, Printscreen

U potresnoj ispovesti za Pink.rs, Hana je ranije govorila i o incidentu koji se dogodio dok je sa njihovom ćerkicom bila sama kod kuće. Tvrdila je da je nepoznata osoba pokušala da ih zastraši, kao i da je strah za bezbednost deteta postao deo njihove svakodnevice.

- Osećam se poniženo, katastrofalno, preplašeno! Istraumirana sam, jer ovo nije prvi put da ona šalje nekoga da nas uhodi, ali je prvi put da sam ja ovde sama. Čula sam da udara naša kapija ulazna, izašla sam van, otvorila sam vrata. Čula sam da je neko zapeo za nešto kod donje kapije, videla sam bljesak od mobilnog, odmah sam utrčala u kuću da uzmem svoj mobilni - ispričala je tada Hana za Pink.rs.

Hana je tokom rijalitija govorila i o navodnim pretnjama koje je Sita upućivala svom sinu, a posebno ju je potreslo, kako je ispričala, kada je čula da bi neko mogao fizički da ga napadne.

- Sita zove: "Ako ne dođeš kući, doći će neko da ti polomi kolena", ja plakala, on ćuti kao zaliven, on se us*ao, nije mi dao da izlazim napolje. Onda je rekla da to nije bilo zbog mene, nego zbog moje tetke - ispričala je Hana tokom razgovora sa Asminom Durdžićem i Neriom.