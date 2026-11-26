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Mladi pevač Jakov Jozinović još jednom je pokazao koliko mu porodica znači, a posebno majka, kojoj je odlučio da priredi jedno posebno iznenađenje čim je počeo da zarađuje od muzike.

Naime, Jakov je u razgovoru za "Vijesti.ba" otkrio na šta je potrošio svoj prvi honorar, a njegov odgovor mnoge je raznežio. Umesto da novac sačuva za sebe ili ispuni neku ličnu želju, mladi pevač odlučio je da prvo obraduje majku.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

Godinama je vozila isti automobil, koji je zbog brojnih pređenih kilometara već bio prilično dotrajao, pa je Jakov poželeo da joj kupi novi i tako joj se na neki način oduži za svu ljubav i podršku koju mu je pružala.

- Mislim da sam prvo njoj kupio auto i to je to. Mislim da je to neka osnovna ljudska potreba i mama je to zaslužila. Mislim da je to bila prva stvar - iskreno je ispričao Jakov.

Njegove reči naišle su na brojne pozitivne reakcije, a mnogi su upravo u ovom gestu prepoznali koliko su mu porodica i majčina podrška važni.

Pobuna građana

Podsetimo, Jakov Jozinović našao se ovih dana u neobičnoj situaciji. Nakon što je u Srbiji postao jedna od najtraženijih mladih muzičkih zvezda, u oktobru su protiv njega pokrenute dve peticije za otkazivanje njegovih koncerata u Beogradskoj areni, pa čak i zabranu ulaska u Srbiju. Povod je bio snimak na kojem peva pesmu Marka Perkovića Tompsona

Foto: Printscreen Instagram

Međutim, tu se priča nije završila. U novembru je u Splitu pokrenuta nova peticija, ovog puta sa zahtevom da mu se otkaže nastup za doček Nove godine. Pokretači su mu, pozivajući se na osećanja vukovarskih logoraša, zamerili što je nastupao u Novom Sadu i Nišu, iako je lažna informacija da je novosadski Spens ratnih devedesetih bio logor. Ipak, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je da Jakov ostaje u programu i da neće biti novih izmena.

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