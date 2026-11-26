OVO JE ISTINA O PRVOM HONORARU JAKOVA JOZINOVIĆA Plodovi njegovog rada otišli u ruke OVE žene, mladi pevač sve priznao
Mladi pevač Jakov Jozinović još jednom je pokazao koliko mu porodica znači, a posebno majka, kojoj je odlučio da priredi jedno posebno iznenađenje čim je počeo da zarađuje od muzike.
Naime, Jakov je u razgovoru za "Vijesti.ba" otkrio na šta je potrošio svoj prvi honorar, a njegov odgovor mnoge je raznežio. Umesto da novac sačuva za sebe ili ispuni neku ličnu želju, mladi pevač odlučio je da prvo obraduje majku.
Godinama je vozila isti automobil, koji je zbog brojnih pređenih kilometara već bio prilično dotrajao, pa je Jakov poželeo da joj kupi novi i tako joj se na neki način oduži za svu ljubav i podršku koju mu je pružala.
- Mislim da sam prvo njoj kupio auto i to je to. Mislim da je to neka osnovna ljudska potreba i mama je to zaslužila. Mislim da je to bila prva stvar - iskreno je ispričao Jakov.
Njegove reči naišle su na brojne pozitivne reakcije, a mnogi su upravo u ovom gestu prepoznali koliko su mu porodica i majčina podrška važni.
Pobuna građana
Podsetimo, Jakov Jozinović našao se ovih dana u neobičnoj situaciji. Nakon što je u Srbiji postao jedna od najtraženijih mladih muzičkih zvezda, u oktobru su protiv njega pokrenute dve peticije za otkazivanje njegovih koncerata u Beogradskoj areni, pa čak i zabranu ulaska u Srbiju. Povod je bio snimak na kojem peva pesmu Marka Perkovića Tompsona
Međutim, tu se priča nije završila. U novembru je u Splitu pokrenuta nova peticija, ovog puta sa zahtevom da mu se otkaže nastup za doček Nove godine. Pokretači su mu, pozivajući se na osećanja vukovarskih logoraša, zamerili što je nastupao u Novom Sadu i Nišu, iako je lažna informacija da je novosadski Spens ratnih devedesetih bio logor. Ipak, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je da Jakov ostaje u programu i da neće biti novih izmena.
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