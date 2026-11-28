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Malo koji je preduzetnik u Hrvatskoj stekao kultni status plejboja poput Splićanina sa zagrebačkom adresom – Josipa Radeljaka (83). Voleo je i najpre oženio jednu od najfatalnijih glumica bivše države Desanku Bebu Lončar, sa kojom je u braku dobio sina jedinca Lea Radeljaka. Nakon propasti braka iz Italije se vratio u Zagreb i oženio neprežaljenu divu hrvatskog glumišta Enu Begović.

Njegova druga bračna sreća nije dugo potrajala jer je zla sudbina saobraćajne nesreće, koju je iz nehata skrivio Leo Radeljak, odnela Enin život 15. avgusta 2000. godine, kada je imala samo 40 godina. Vozilo „džip grand čiroki“, kojim je upravljao Leo Radeljak, kretalo se unazad na nagibu i prevrnulo se na krov. Iza nje je ostala ćerka jedinica Lana, koja je tada imala tek nešto više od mesec dana.

1/4 Vidi galeriju Josip Radeljak Dikan, hrvatski biznismen i zavodnik lepih žena Foto: Printscreen/Podcast Inkubator

Krajem oktobra ove godine Radeljakova jedinica udala se za dugogodišnjeg verenika Antonija Barišića. Lana Radeljak i Antonio Barišić izgovorili su sudbonosno „da“ u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. Radeljak je tako dočekao i da postane deda 2022. godine, kada je Leo dobio sina u braku sa advokaticom Ivanom Radeljak, ali i da svoju jedinicu Lanu odvede do oltara.

Paralelno sa tim, mediji su pratili njegove ljubavne veze sa lepoticama, poput pevačice Vlatke Pokos, glumice Dolores Lambaše, koja je tragično nastradala, kao i beogradske advokatice koja je bivša supruga kuma Aleksandra Vučića.

Međutim, dok mu je u ljubavi cvetalo, za njim su se vukli tragovi najrazličitijih afera. Uglavnom su bile finansijske prirode, ali jedna optužnica izlazi iz okvira uobičajenih građanskih normi i standarda. Krivična optužnica protiv Radeljaka i njegovih navodnih pomagača potvrđena je 20. oktobra ove godine.

Godinama uznemiravao komšinicu

Kako piše hrvatski portal Imperijal, Opštinski krivični sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv Josipa Radeljaka, njegove kućne pomoćnice Vesne Gogić i domara Nevena Oskoruša zbog krivičnog dela nametljivog ponašanja, odnosno pomaganja u izvršenju tog dela.

O čitavom slučaju hrvatski mediji pisali su još u maju 2022. godine, kada je na sudskoj oglasnoj tabli objavljena optužnica u kojoj su izneti nesvakidašnji detalji sukoba poznatog preduzetnika sa komšinicom, zagrebačkom advokaticom.

Prema tada objavljenim navodima optužnice, Radeljak je godinama navodno uznemiravao komšinicu urinom, fekalijama i nesnosnim smradom, izazivajući kod nje strah.

Optužnica u tom trenutku nije bila zvanično potvrđena, već je prosleđena Radeljaku kako bi se izjasnio o navodima koji su mu stavljeni na teret. Sud je dokumentaciju naknadno vratio ovlašćenoj tužiteljki radi dodatnog razjašnjenja okolnosti slučaja.

Josip Radeljak Foto: Printscreen/imperijal.net

Snimci nadzornih kamera među dokazima

Oštećena advokatica podnela je novu optužnicu 19. februara 2024. godine, a sudsko veće Opštinskog krivičnog suda u Zagrebu razmatralo ju je na sednici održanoj 20. oktobra 2026. godine, nakon čega je donelo odluku o njenom potvrđivanju.

Među dokazima koje je sud razmatrao nalaze se snimci nadzornih kamera, izveštaj o mikrobiološkom ispitivanju Nastavnog zavoda za javno zdravlje „Dr Andrija Štampar“, računi bravarskih usluga, ugovor o pružanju usluga neposredne zaštite, kao i iskazi oštećene, svedoka i okrivljenih.

Nakon uvida u dokumentaciju, sudsko veće zaključilo je da postoji osnovana sumnja da su Radeljak i njegovi navodni pomagači počinili krivična dela koja im se stavljaju na teret.

Potvrđivanjem optužnice postupak je ušao u novu fazu, ali krivica optuženih još nije utvrđena.

I ranije imao sukobe sa komšijama

Poznatom hrvatskom preduzetniku ovo nije prvi sudski spor sa komšijama. Imperijal je još 2021. godine pisao o krivičnom postupku koji je Radeljak pokrenuo zbog sukoba sa komšijom na adresi svog drugog stana u centru Zagreba, a koji je izgubio.

Spor se odnosio na navodno prisvajanje dela prostora, zbog čega je intervenisala i policija. Zagrebački sud je naknadno službenim putem tražio Radeljaka u vezi sa tim postupkom.

Račun mu blokiran duže od 13 godina

Osim sudskih sporova, vremešni plejboj i preduzetnik suočen je i sa finansijskim problemima.

Krajem maja ove godine hrvatski mediji objavili su da je tamošnja Finansijska agencija (FINA) zatražila pokretanje postupka stečaja nad Radeljakom, čiji je račun, prema njihovim navodima, blokiran duže od 13 godina.